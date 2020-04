Ricci : consegna mascherine porta a porta

Con guanti, mascherina e adesivo identificativo ‘Casa Pesaro’ sul giubbotto, il sindaco Matteo Ricci ha distribuito ‘porta a porta’ le prime mascherine gratuite del Comune a una serie di famiglie di Monteciccardo

“Un gesto simbolico per mostrare la vicinanza del Comune al territorio di Monteciccardo, entrato da poco a far parte del Comune di Pesaro” dice su Facebook. Da oggi e per tutto il weekend, “grazie alla preziosa opera dei volontari di quartiere, la distribuzione avverrà anche a Colline e Castelli; Borgo Santa Maria, Pozzo Alto e Case Bruciate; San Bartolo”. Dalla prossima settimana “copriremo tutti i restanti quartieri della città”.