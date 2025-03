Riccardo Cicerone spiega i segreti del Business Model Canvas al workshop .

Il 27 marzo, all’Auditorium ANCE, si terrà il workshop “Turismo sostenibile nel Parco Sirente Velino: la montagna lo fa!”, dedicato a operatori turistici e aziende. Riccardo Cicerone, ex startupper e imprenditore digitale, illustrerà i segreti del Business Model Canvas (BMC).

Cicerone spiega che il BMC è uno strumento di “design thinking” per visualizzare l’organizzazione aziendale, identificando i punti di forza e le aree di miglioramento per l’autosostentamento e la generazione di profitto. L’obiettivo è aiutare gli operatori turistici a concepire la propria attività come una vera e propria impresa. Per partecipare è necessario iscriversi tramite il form disponibile al link: https://forms.gle/WEmR1v5tcpmxnQki9.

Cicerone, fondatore del coworking Strange Office e oggi imprenditore aquilano nel digitale con Saturno Consulting srl, ha appreso queste metodologie durante un master a Milano e le applica quotidianamente nella sua attività.