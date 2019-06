Riccardi rende omaggio ai 60 anni della locale sede di Associazione Friulana Donatori Sangue

Il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, si è recato a Rivignano Teor per celebrare l’Afds.

L’Associazione Friulana Donatori Sangue, o AFDS, ha festeggiato i 60 anni della sua dislocazione a Rivignano Teor (Udine). Una festa celebrativa per ricordare il grande impegno dell’Afds nella comunità, e il decisivo ruolo del lavoro dei volontari nella costruzione di una civiltà più solida e solidale. Si tratta, anche secondo Riccardo Riccardi, di “un esempio per la comunità regionale, viva espressione della generosità di un popolo che ha sempre fatto della solidarietà uno dei propri tratti distintivi di maggior rilievo”. Così il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute ha salutato i festeggiamenti di 60 anni di lavoro della stazione locale dell’Afds a Rivignano Teor.

Presenti anche il sindaco Mario Anzil e il presidente provinciale Roberto Flora. Quella portata avanti dai volontari e da tutta l’Afds è una missione indispensabile, che anche il sindaco ha elogiato in quanto “permette al nostro territorio di primeggiare su scala nazionale, anche a dispetto di una seppur minima flessione registrata nelle donazioni”. La comunità di Rivignano Teor è molto ristretta, ma si sono registrati “sette donatori in più, a testimonianza di quanto profonde siano le radici della solidarietà in Friuli; una solidarietà che non è solo manifestazione di generosità individuale ma, ben di più, elemento di coesione sociale”.