Riapre la tratta ferroviaria Catanzaro-Gimigliano in occasione del Giubileo

Catanzaro, 7 aprile 2025 – Dopo un periodo di interruzione, è stata riattivata oggi la linea ferroviaria che collega Catanzaro e Gimigliano, grazie anche all’atteso aumento di pellegrini diretti al Santuario di Porto in occasione del Giubileo del 2025. La riapertura rappresenta un importante passo avanti per la mobilità locale e per l’economia della zona.

Quindici corse giornaliere per studenti, lavoratori e fedeli

La tratta è operativa con quindici corse giornaliere, a partire dalle 5 del mattino, che collegano la stazione centrale di Catanzaro (via Milano) con Gimigliano. Il servizio si rivolge principalmente a studenti, lavoratori e, naturalmente, ai numerosi fedeli che si recano al Santuario mariano di Porto, luogo di culto di grande importanza per la regione.

Interventi di ammodernamento infrastrutturale

La riattivazione è stata resa possibile grazie a significativi interventi di ammodernamento infrastrutturale. Roberto Galati, dell’Associazione Ferrovie in Calabria, ha dichiarato: «È stato integralmente sostituito l’armamento con nuove traverse in cemento armato precompresso e rotaie di ultima generazione. Inoltre, è in corso un importante aggiornamento del sistema di sicurezza per adeguare la linea agli standard nazionali. L’obiettivo è creare una linea ferroviaria moderna ed efficiente che possa rivoluzionare il sistema di trasporto tra Catanzaro e Cosenza.»

Un impulso per il turismo religioso e la sostenibilità

La riapertura della tratta ferroviaria è considerata un volano per l’economia di Gimigliano, grazie all’incremento dei visitatori diretti al Santuario. Inoltre, l’iniziativa si inserisce in un contesto di investimenti nel trasporto ferroviario per ridurre il traffico stradale, l’inquinamento e l’incidentalità.