Riapre il Giardino Inglese: Alberi Salvati e Statue Restaurate

Il Giardino Inglese di Palermo è stato riaperto dopo due anni di lavori di riqualificazione, che hanno comportato un investimento complessivo di 2 milioni di euro. I lavori hanno incluso la riqualificazione della struttura, della pavimentazione e dell’illuminazione del parco. Durante la cerimonia di riapertura, il sindaco Roberto Lagalla ha dichiarato: “Lo affidiamo ai palermitani affinché ne abbiano cura,” affrontando anche il tema delle giostre, attualmente chiuse per protesta e oggetto di un contenzioso legale.

Nonostante non siano stati ancora posizionati tutti i cestini, l’assessore al Verde Piero Alongi ha annunciato che si sta lavorando per ripristinare quelli preesistenti e che è in arrivo un sistema di videosorveglianza.

Il progetto di riqualificazione ha portato a un notevole miglioramento della fruibilità del Giardino Inglese, detto anche “Piersanti Mattarella”, e del parterre “Falcone Morvillo”. I lavori sono stati finanziati in parte dai fondi del PNRR e dell’Unione Europea attraverso NextGenerationEU, con l’obiettivo di adeguare funzionalmente il parco mantenendo la sua storicità.

I sindaco e l’assessore hanno espresso gratitudine agli uffici coinvolti nella riqualificazione, come la Soprintendenza e l’Università di Palermo, auspicando che il parco venga utilizzato dai cittadini anche per eventi culturali all’aperto.

Tra gli interventi effettuati, si segnala la valorizzazione della biodiversità, con la messa a dimora di arbusti mediterranei, e la creazione di un sistema di arboricoltura per migliorare le specie arboree. È stata realizzata anche una pavimentazione drenante lungo i percorsi e gli spazi di sosta, insieme al restauro di gruppi scultorei affetti da degrado.

Altri lavori hanno incluso l’installazione di un “Fab-lab” e un impianto di compostaggio per gestire in loco i residui vegetali, supportando una strategia sostenibile. La creazione di una piattaforma web interattiva è in fase di realizzazione e permetterà ai cittadini di accedere a informazioni storiche e paesaggistiche sul parco.

Tuttavia, nonostante le migliorie, ci sono state critiche da parte della consigliera Concetta Amella, riguardo a servizi non ancora attivati, come il sistema di allarme, la videosorveglianza, e l’accessibilità per persone con disabilità. Amella ha sollecitato l’amministrazione a garantire che il parco diventi uno spazio pubblico veramente fruibile, sicuro e inclusivo.

