RIAPERTURA SCUOLA TESTONI

La scuola Testoni ha riaperto dopo gli atti di vandalismo subiti nel fine settimana. I danni, secondo l’assessore alla Scuola Daniele Ara, ammontano a diverse migliaia di euro, richiedendo una bonifica complessa a causa della polvere tossica degli estintori.

Per ribadire il suo ruolo centrale nel quartiere, il comitato genitori, insieme ai docenti e alla dirigente dell’Istituto Comprensivo 5, Daniela Tacconi, ha organizzato un flash mob. Questa iniziativa mira a combattere le voci che descrivono la scuola come un luogo problematico, evidenziando invece che si tratta di un’istituzione come tante altre in una zona periferica. Tacconi ha espresso la determinazione a proseguire le attività scolastiche e ha elogiato l’impegno dei docenti nel prendersi cura degli studenti. Ha anche auspicato che la polizia riesca a individuare i responsabili del vandalismo.