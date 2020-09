TRIBUNALE DI GENOVA

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

III AVVISO DI VENDITA

PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE RGE 886/2017

Il professionista rag. Carlo Alberto De Magistris , con studio in Genova Via Malta 5/10, avvisa che il giorno 17/11/2020 ORE 10.00 presso il Tribunale di Genova Piazza Pretoria 1 , aula 46 terzo piano, si terrà la vendita del seguente bene:

Descrizione dell’immobile: LOTTO UNICO:

in Comune di Genova, locale commerciale posto al primo piano sottostrada del condominio di via Assarotti civico 46 e contraddistinto con i civici 86, 88 e 90 rossi composto da sette vani oltre ad un locale ad uso spogliatoio e ad un servizio igienico e relativo antibagno e ad un cortile carrabile di proprietà affacciantesi direttamente sulla via pubblica.DATI CATASTALI: L’immobile risulta censito a Catasto Fabbricati del Comune di Genova con i seguenti dati: sezione GEA, foglio 103, mappali 35, subalterno 1, graffato con il mappale 36, sub 23, zona censuaria 1, categoria C/1, classe 7, consistenza mq. 172,00, superficie catastale mq. 186, R.C. 5.143,29.

PREZZO BASE DI € 109.687,50

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA CARTACEA

L’offerta di acquisto è irrevocabile e deve essere presentata, entro le ore 12:00 del giorno 16/11/2020 presso lo studio del professionista delegato rag. Carlo Alberto De Magistris , con studio in Genova Via Malta 5/10 previo appuntamento telefonico.

All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile o vaglia postale, intestato al “Tribunale di Genova – RGE 886/2018”, di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto;

È escluso ogni pagamento in forma telematica.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA TELEMATICA

Le offerte di acquisto in forma telematica dovranno essere presentate, previa registrazione, attraverso il portale www.fallcoaste.it, secondo le modalità indicate nelle condizioni generali del sito stesso e nel presente avviso di vendita. Per eventuale assistenza in merito alla presentazione delle offerte in modalità telematica si potrà contattare il numero 0444/346211 o scrivere all’indirizzo help@fallco.it.

Ciascun concorrente, per essere ammesso alla vendita telematica, deve comprovare l’avvenuta costituzione di una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta. Il versamento della cauzione si effettua tramite bonifico bancario sul conto le cui coordinate sono: IBAN IT69S 03069 11885 100000001972 intestato a Zucchetti Software Giuridico S.r.l.; con la seguente causale: PROC. ES. IMM. RGE 886/2017 Tribunale di Genova”.

Il mancato accredito del bonifico sul conto indicato è causa di nullità dell’offerta.

La pubblicità sarà effettuata a norma dell’art. 490 del c.p.c. mediante pubblicazione dell’ordinanza e dell’avviso di vendita unitamente alla perizia di stima, almeno 45 giorni prima della vendita:

– sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia;

– sul sito www.fallcoaste.it, sito abilitato alla pubblicazione degli avvisi ex art. 490 co.2 c.p.c.;

– sui seguenti siti internet: www.astegiudiziarie.it; www.cambiocasa.it; www.genova.ogginotizie.it, www.tribunale.genova.it, nonché sui siti gestiti dalla A. Manzoni & C. S.p.a..

Si segnala che per la vendita del presente immobile il Tribunale non si avvale di mediatori e che nessun compenso per mediazione deve essere dato ad agenzie immobiliari.