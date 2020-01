TRIBUNALE DI GENOVA

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

III AVVISO DI VENDITA

NELLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE RGE 869/2016

Il professionista Avv. Massimo Molinari, avvocato iscritto al Foro di Genova (C.F. MLNMSM75B12D969I P.IVA 01389090992) con studio in 16121 Genova – Via Fieschi n.3/1 – telefono 0105959358 – cell. 3358174755 email: molinari@molinariandpartners.com – pec: massimo.molinari@ordineavvgenova.it , avvisa che il giorno 24/03/2020 presso l’Aula n.46, postazione A al 3° piano del Palazzo di Giustizia, del Tribunale di Genova Piazza Portoria n.1 dalle ore 09.30 alle ore 10.00 avrà luogo la vendita telematica sincronica a partecipazione mista del seguente bene:

Descrizione dell’immobile: LOTTO UNICO:

Piena proprietà di appartamento: Unità immobiliare sita nel Comune di Genova (GE), CAP 16100, Via Geminiano n.22 piano T individuata nelle mappe e nei registri catastali come segue: Sez.urb. BOL, Foglio 20, particella 420, Sub. 1 e 6 , Cat A/4, 135 mq, R.C. € 258,23.

PREZZO BASE DI € 81.000,00

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA CARTACEA

L’offerta di acquisto deve essere presentata, entro le ore 12,00 del giorno 23/03/2020, presso lo studio del professionista delegato Avv.to Massimo Molinari in Genova, Via Fieschi n.3/1 Sulla busta dovranno essere annotate, a cura del delegato, le sole generalità, previa identificazione di chi presenta l’offerta, che può anche essere persona diversa dall’offerente, il nome del professionista delegato, la data e l’ora del deposito e la data della vendita. Ciascun partecipante, per essere ammesso alla vendita, deve prestare cauzione a garanzia dell’offerta, di importo pari almeno al 10% del prezzo offerto. Si precisa che, nei casi ammessi di versamento della cauzione tramite bonifico bancario, lo stesso dovrà essere effettuato in modo tale che l’accredito delle somme abbia luogo entro le ore 9,00 del giorno precedente l’udienza di vendita telematica.

L’importo della cauzione versata sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA TELEMATICA

L’offerta di acquisto deve essere presentata tramite il modulo web “Offerta Telematica” messo a disposizione dal Ministero della Giustizia, che permette la compilazione guidata dell’offerta telematica per partecipare ad un determinato esperimento di vendita, ed a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale www.astetelematiche.it. Dal modulo web è scaricabile il “manuale utente per la presentazione dell’offerta telematica”.

L’offerta d’acquisto telematica ed i relativi documenti allegati dovrà essere inviata all’indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it e si intenderà depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

L’offerente dovrà versare anticipatamente, a titolo di cauzione, una somma pari al dieci per cento (10%) del prezzo offerto, esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato alla Procedura Esecutiva Immobiliare n. 869/16 R.E. al seguente IBAN IT82Z0100501400000000007797 e tale importo sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto. Il bonifico, con causale “Proc. Esecutiva n. 869/2016 R.G.E., lotto UNICO, versamento cauzione”, dovrà essere effettuato in modo tale che l’accredito delle somme abbia luogo entro il giorno precedente l’udienza di vendita telematica.

Il mancato accredito del bonifico sul conto indicato è causa di nullità dell’offerta.

La pubblicità sarà effettuata a norma dell’art. 490 del c.p.c. secondo le modalità stabilite dal G.E.: pubblicazione dell’ordinanza e dell’avviso di vendita, e della relazione di stima sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia e sul sito internet del Tribunale di Genova ; sul sito internet astegiudiziarie.it ; www.cambiocasa.it; www.genovaogginotizie.it ; www.entietribunali.it www.genova.repubblica.it .

Maggiori informazioni possono essere reperite presso il Custode, SOVEMO SRL C.so Europa 139 16132 Genova Tel. 010 5299253 – fax 010 9998695 e-mail: immobiliare@sovemo.com.

Si segnala che per la vendita del presente immobile il Tribunale non si avvale di mediatori e che nessun compenso per mediazione deve essere dato ad agenzie immobiliari.