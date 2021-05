TRIBUNALE DI GENOVA

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

AVVISO DI VENDITA

NELLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE RGE 827/2017

Il professionista Avv. Gherardo Crucitti, con studio in Genova, piazza Borgo Pila n. 39 (Corte Lambruschini Torre B), C.F. CRCGRR74L07D969V avvisa che il giorno 20 luglio 2021 alle ore 14:00 presso l’aula sita in Genova, via XX Settembre 41 (terzo piano), si terrà la vendita del seguente bene:

Descrizione dell’immobile:

Lotto unico: piena proprietà dell’unità immobiliare sita in Genova, via Giacomo Filippo Porrata 37/13 (già via Prà 62C/13), posta al piano primo secondo (3° fuori terra).

L’unità immobiliare si compone di ingresso, cucina, n. 2 vani utili, servizio igienico, disimpegno, ripostiglio e terrazzo.

Identificativi catastali: l’appartamento è attualmente iscritto al Cata-sto Fabbricati del Comune di Genova con i seguenti identificativi: sezione PRA, foglio 12, particella 1164, sub. 13, Z.C. 2, categoria A/3, classe 5, vani 4, superficie catastale mq 66, rendita catastale € 475,14 via Prà n. 62C/13 piano 3.

PREZZO DI € 90.000,00

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN CARTACEA

L’offerente dovrà depositare la propria offerta presso lo studio del professionista delegato in Genova, piazza Borgo Pila n. 39 entro le ore 12:00 del giorno antecedente a quello della vendita e dunque entro le ore 12 del 19 luglio 2021 previo appuntamento.

Ciascun partecipante, per essere ammesso alla vendita, deve prestare cauzione a garanzia dell’offerta, di importo pari almeno al 10% del prezzo offerto, secondo la modalità in seguito indicata. Si precisa che, nei casi ammessi di versamento della cauzione tramite bonifico bancario, lo stesso dovrà essere effettuato in modo tale che l’accredito delle somme abbia luogo entro il giorno precedente l’udienza di vendita telematica. L’importo della cauzione versata sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA TELEMATICA

L’offerta di acquisto deve essere presentata tramite il modulo web “Offerta Telematica” messo a disposizione dal Ministero della Giustizia, che permette la compilazione guidata dell’offerta telematica per partecipare ad un determinato esperimento di vendita, ed a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale www.astetelematiche.it. Dal modulo web è scaricabile il “manuale utente per la presentazione dell’offerta telematica”.

L’offerta d’acquisto telematica ed i relativi documenti allegati dovrà es-sere inviata all’indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offer-tapvp.dgsia@giustiziacert.it e si intenderà depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. L’offerente dovrà versare anticipatamente, a titolo di cauzione, una somma pari al dieci per cento (10%) del prezzo offerto, esclusiva-mente tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato al-la Procedura Esecutiva Immobiliare R.G.E. n. 827/2017 al seguente IBAN IT 10Q0333201400000000961508 e tale importo sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto.

Il bonifico, con causale “Procedura Esecutiva R.G.E. n. 827/2017, lotto unico, versamento cauzione”, dovrà essere effettuato in modo tale che l’accredito delle somme abbia luogo entro i due giorni precedenti l’udienza di vendita telematica.

Il mancato accredito del bonifico sul conto indicato è causa di nullità dell’offerta.

L’immobile oggetto della presente vendita potrà essere visionato dagli interessati all’acquisto previa telefonata al custode nominato SOVEMO s.r.l. al n. 0105299253.

Si segnala che per la vendita del presente immobile il Tribunale non si avvale di mediatori e che nessun compenso per mediazione deve essere dato ad agenzie immobiliari.