TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI RGE 823/2018

III AVVISO DI VENDITA

Il delegato Dott.ssa Monica Zaffaina con studio in Genova Via Cesarea 2/44, avvisa che il giorno 15.12.2021 ORE 16.30 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, postazione A, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

quota dell’intero della piena proprietà di appartamento in Comune di Genova, Piazza Luigi Settembrini 4 interno 14, piano 7, composto da: ingresso/soggiorno, due camere, bagno, 1 locale rispostiglio annesso bagno, cucina, 1 locale studio e un disimpegno, per una superficie commerciale di circa mq. 119.

Dati catastali:

L’unità immobiliare è censita al N.C.E.U. del Comune di Genova, Sez SAM, Foglio 44, Particella 246, subalterno 18, Zona Censuaria 3, Categoria A/4 – Classe 5 – Vani 6, superficie catastale 119 mq – R.C. € 511,29.

PREZZO BASE: EURO 47.812,50

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa che dovrà essere consegnata direttamente dall’interessato, o da un suo delegato, presso lo studio del Professionista Delegato entro le ore 12,00 del giorno precedente fissato per la vendita.

L’offerente dovrà versare anticipatamente, a titolo di cauzione, una somma pari almeno al dieci per cento (10%) del prezzo offerto, nonché a titolo di fondo spese una somma pari al quindici per cento (15% ) del prezzo offerto, tramite:

– offerente telematico: n. 2 bonifici bancari sul conto corrente intestato a Zucchetti Software Giuridico s.r.l. codice IBAN: “IT69S 03069 11885 100000001972” intestati a: “procedura esecutiva immobiliare n. 823/2018 causale: “versamento cauzione per vendita del Sig.“ e “fondo spese offerente Sig.”.

– offerente cartaceo: tramite assegno circolare non trasferibile intestato a: “Procedura Esecutiva n. 823/2018 c/o Dott. Monica Zaffaina”.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e vincoli nonché modalità presentazione offerte cartacee e telematiche, consultare avviso di vendita e perizie pubblicate a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet (https://pvp.giustizia.it/pvp/it/homepage.page), e sui siti internet www.fallcoaste.it , www.astegiudiziarie.it; www.cambiocasa.it; www.genovaogginotizie.it; www.immobiliare.it, www. entietribunali.it, www.genova.repubblica.it;

Per la visita dell’immobile e per ogni ulteriore informazione contattare il Custode giudiziario So.Ve.Mo. S.r.l. 010/5299253.

Si segnala che per la vendita del presente immobile il Tribunale non si avvale di mediatori e che nessun compenso per mediazione deve essere dato ad agenzie immobiliari.