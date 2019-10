RGE 795/2012

TRIBUNALE DI GENOVA Esecuzione immobiliare n. 795/2012 AVVISO VENDITA IMMOBILIARE

Il giorno 19-12-2019 alle ore 15.30 presso il Tribunale di Genova piano III aula 44 sarà posto in vendita senza incanto il seguente bene immobile:

LOTTO UNICO

appartamento sito in Comune di Genova, Via Carzino 7/12 composto da ingresso, cucina, piccolo bagno, due camere, ripostiglio e poggiolo.

(nota: il terrazzo rappresentato nella planimetria catastale datata 15/12/1939 è di proprietà condominiale così come chiaramente indicato a pagina 7 dell’atto di acquisto a rogito del Notaio Piero Baratta rep. n.ro 283199.

Questo immobile è censito al N.C.E.U del Comune di Genova, Sezione SAM-foglio 44, mappale 271 sub. 30 –Cat. A/3, classe IV, vani 5 –R.C. € 555,19.

La planimetria catastale non corrisponde allo stato dei luoghi in quanto risulta demolito il piccolo disimpegno tra cucina e bagno.

Gli intestatari riportati sulla visura catastale, non corrispondono agli attuali proprietari a seguito di:

-errata evasione della voltura catastale dell’atto a rogito del Notaio Piero Baratta, rep n.ro 283199;

-mancata presentazione della voltura catastale per consolidamento di diritti di usufrutto ai diritti di nuda proprietà, stante il decesso della Signora Bertolotto Rosetta in data 01/12/2006 e quello del Sig. Casella Giuseppe avvenuta in data 06/01/2007.

Confini:

nord: muri divisori con vano scale ed interno 14;

ovest: muri divisori con interno 14 e perimetrali su Via Carzino;

sud: muri divisori con interno 13;

est: muri perimetrali su terrazza condominiale;

sotto: con interno 11;

sopra: con la copertura

PREZZO BASE € 17.213.00

Le offerte di acquisto in busta chiusa corredate da marca da bollo per € 16,00 e degli assegni circolari non trasferibili per cauzione pari al 10% del prezzo offerto, per spese pari al 15% del prezzo offerto intestati secondo le modalità di cui sopra (testata) dovranno essere presentate, previo appuntamento telefonico al n. 010 5451510 presso lo Studio del Delegato alla Vendita avv. Gianfilippo Spigno in via G. D’Annunzio n. 2/42 16121 Genova entro le ore 12 del giorno feriale, lavorativo, precedente a quello fissato per la vendita.

Per informazioni rivolgersi al Professionista Delegato Avv. Gianfilippo Spigno (tel. 010/5451510), ovvero a Sovemo, custode dell’immobile al tel: 010/5299253

Si segnala che per la vendita del presente immobile il Tribunale non si avvale di mediatori e che nessun compenso per mediazione deve essere dato ad agenzie immobiliari.