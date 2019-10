TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI RGE 712/2018

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Avv. Marino Farnè con studio in Genova Piazza Dante 8/8, avvisa che il giorno 18 dicembre 2019 alle ore 12 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

Piena ed esclusiva proprietà dell’unità immobiliare ad uso abitativo posta al secondo piano del fabbricato sito in Genova, Via Villini Ambrogio Negrone civico 16B, contraddistinta dal numero interno 11.

L’immobile è attualmente iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Genova con i seguenti dati:

Sezione PRA, foglio 11, particella 251, sub. 11, categoria A/3, classe 3, vani 3,5, superficie catastale mq 62, R.C. € 298,25.

PREZZO BASE: EURO 49.985,10

L’offerta di acquisto deve essere presentata, entro le ore 12:00 del giorno 16/12/2019, presso lo studio del professionista delegato, previo appuntamento telefonico al n° 0105451813, in Genova, Piazza Dante 8/8.

L’offerente dovrà versare anticipatamente, a titolo di cauzione, una somma pari al dieci per cento (10%) del prezzo offerto, e, a titolo di fondo spese, una somma pari al 15% del prezzo offerto, esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario acceso presso Banco di Sardegna s.p.a. intestato alla Procedura Esecutiva Immobiliare n. 712/2018 R.E. al seguente IBAN IT05W0101501400000070714021, e la cauzione sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto.

Escluso ogni pagamento in forma telematica. Il mancato deposito cauzionale nel rispetto delle forme e dei termini indicati, preclude la partecipazione all’asta.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e vincoli nonché modalità presentazione offerte cartacee e telematiche, consultare avviso di vendita e perizie pubblicate a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet (https://pvp.giustizia.it/pvp/it/homepage.page), e sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.ogginotizie.it; www.immobiliare.it; www.entietribunali.it; www.genova.repubblica.it; www.cambiocasa.it

Per la visita dell’immobile e per ogni ulteriore informazione contattare il Custode giudiziario So.Ve.Mo. S.r.l. 010/5299253.

Si segnala che per la vendita del presente immobile il Tribunale non si avvale di mediatori e che nessun compenso per mediazione deve essere dato ad agenzie immobiliari.