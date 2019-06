TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI RGE 70/2018

AVVISO DI VENDITA

Il delegato DOTT.SSA ALESSANDRA ROMANENGO con studio in Chiavari, Piazza N.S. dell’Orto 29/11 – tel. 0185303418 e fax n. 0185324362, avvisa che il giorno 23 luglio 2019 ore 14,00 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

Descrizione del lotto: piena proprietà di appartamento in Comune di Genova, Via Dei Sessanta n. 5A/34 di 57,70 mq, piano quarto, composto da zona di ingresso, disimpegno, ripostiglio, bagno, camera e soggiorno con angolo cottura (dotato di poggiolo); è annessa piccola cantina al piano fondi.

Identificato al N.C.E.U. del predetto Comune: Sez. COR, foglio 77, mapp. 130,sub. 32 cat. A3, cl. 3, superficie catastale 59,00 mq., RC € 232,41.

PREZZO BASE: EURO 32.000,00

SARANNO COMUNQUE RITENUTE VALIDE, AL FINE DI PARTECIPARE ALLA GARA, OFFERTE NON INFERIORI AD € 24.000,00

Le offerte di acquisto in bollo Euro 16,00 dovranno essere presentate in busta chiusa, presso lo studio del Delegato in Chiavari, Piazza N.S. dell’Orto n. 29/11, previo appuntamento telefonico dal lunedì al venerdì (ore 9,00 – 12,00) e comunque entro le ore 12,00 di lunedì 22 luglio 2019.

All’offerta dovrà essere allegato un assegno bancario circolare non trasferibile intestato a “Procedura esecutiva n. 70/2018” per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto; escluso ogni pagamento in forma telematica.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Le visite dell’immobile possono essere prenotate direttamente dal portale delle vendite pubbliche ai seguenti indirizzi: https//pvp.giustizia.it; https//venditepubbliche.giustizia.it; http//portelevenditepubbliche.giustizia.it.; resta possibile, comunque, sia per maggiori informazioni che per concordare le visite all’immobile in vendita contattare il Custode giudiziario So.Ve.Mo. Srl