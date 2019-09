TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI RGE 693+881/2017

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Avv. Federica BINOCOLI con studio in Genova Via XX Settembre 3/10, avvisa che il giorno 11/11/2019 ore 15.00 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

Piena proprietà appartamento sito nel Comune di Genova, Via Adamo Centurione civico 11 interno 10, zona popolosa, posto al secondo piano e composto da: piccolo ingresso/disimpegno privo di finestre, due camere da letto, angolo cottura annesso al soggiorno, bagno, balcone, pavimenti in ceramica e graniglia, serramenti in alluminio, con superficie totale di circa 62 mq esclusa pertinenza esterna di circa mq 2,50.

Dati Catastali : L’immobile risulta censito al NCU di Genova: Sezione GEC, foglio 11, mappale 153, subalterno11, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 3, consistenza 4,5, rendita € 634,12.

PREZZO BASE: EURO 48.000,00

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa, entro le ore 12.00 del 08/11/2019 e dovranno essere depositate direttamente dall’interessato o da un suo delegato presso lo studio del Professionista Delegato, ( previo appuntamento telefonico al n. 010541271 in Genova, Via Maragliano 5/6 ).

All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile o vaglia postale, intestato al “Tribunale di Genova – RGE 693/17″, di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto; escluso ogni pagamento in forma telematica. Il mancato deposito cauzionale nel rispetto delle forme e dei termini indicati, preclude la partecipazione all’asta.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e vincoli nonché modalità presentazione offerte cartacee e telematiche, consultare avviso di vendita e perizie pubblicate a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet (https://pvp.giustizia.it/pvp/it/homepage.page), e sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.ogginotizie.it; www.immobiliare.it; www.entietribunali.it; www.genova.repubblica.it.

Per la visita dell’immobile e per ogni ulteriore informazione contattare il Custode giudiziario So.Ve.Mo. S.r.l. 010/5299253.