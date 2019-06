RGE 65/2018

TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONE IMMOBILIARE

R.G.E. N. 65/18

G.E. DOTT. DANIELE BIANCHI

II AVVISO DI VENDITA

Il delegato Avv. Francesca Albino con studio in Genova, Via Roma 2/42, avvisa che il giorno 17 settembre 2019 alle ore 17 presso il Tribunale di Genova, piano 3° aula 46, avrà luogo la vendita telematica sincrona mista del seguente bene:

LOTTO UNICO:

Piena proprietà dell’unità immobiliare sita in Genova, Via R.A. Vigna civico 20 interno 5, superficie commerciale mq. 101, posta al piano terzo dello stabile e composta da entrata, corridoio, tre camere, cucina, bagno.

PREZZO BASE: € 57.225,00

Cauzione: 10% del prezzo offerto; spese presunte 15% del prezzo offerto, entrambe con assegni circolari N.T. intestati a “Tribunale di Genova- RGE 65/18” allegati all’offerta.

Offerta minima in aumento: € 1.000,00.

L’offerta di acquisto è irrevocabile e deve essere presentata, entro le ore 13.00 del 16/09/2019 presso lo studio del professionista delegato Avv. Albino Francesca , con studio in via Roma 2/42 tel. 010/5761200 previo appuntamento telefonico.

Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità nonché modalità di presentazione offerte, consultare perizia ed avviso di vendita pubblicati a norma di legge sui siti www.astegiudiziarie.it, www.cambiocasa.it,www.genovaogginotizie.it,www.immobiliare.it,www.entietribunali.it,www.genova.repubblica.it, www.portalevenditepubbliche.giusitizia.it, www.fallcoaste.it.

Per accessi e sopralluoghi all’interno del bene, contattare il custode Sovemo S.r.l. al n. tel. 010/5299253.

Si segnala che per la vendita del presente immobile il Tribunale non si avvale di mediatori e che nessun compenso per mediazione deve essere dato ad agenzie immobiliari.