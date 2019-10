TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI R.G.E. N. 631/2017

II AVVISO DI VENDITA

Il delegato Dott. Bruno Bassi con studio in Genova Piazza della Vittoria 6/9, telefono 010 5701994, 010 530077, e-mail studio@bassistudio.com, avvisa che il giorno 19/12/2019 ORE 16.00 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

Quota 1/1 piena proprietà di appartamento sito in Genova, Via Felice Romani civ. 16 int.1, avente anche accesso indipendente al civ.14A della stessa via F. Romani, posto sul lato nord dell’edificio che si raggiunge attraverso una scaletta e tratto di distacco; superficie netta di mq 78 e lorda commerciale di mq. 93, posto al piano terra, composto da: due ingressi, bagno, cucina, due camere, soggiorno, disimpegno, ripostiglio, censito all’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale Genova Territorio: Via Felice Romani n. 16 e 14A, piano terra, interno 1; Sezione GEC, Foglio 18, Particella 934 (con graffate particelle 321 e 937), Sub 41, Zona Cens.1, Categoria A/3, Classe 5, Consistenza vani 4, Rendita Euro 785,01.

PREZZO BASE: EURO 73.500,00

L’offerente dovrà depositare la propria offerta presso lo Studio del Professionista Delegato entro le ore 12:00 del giorno 18/12/2019 previo appuntamento.

All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile o vaglia postale, intestato al “Tribunale di Genova – RGE 631/2017″, di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto; escluso ogni pagamento in forma telematica.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

La pubblicità relativa al presente avviso verrà effettuata, oltre che sul Portale delle

Vendite Pubbliche sui portali www.astegiudiziarie.it, www.cambiocasa.it,

www.genovaogginotizie.it e sui siti gestiti dalla Manzoni & C. S.p.A., ovvero

www.immobiliare.it, www.entietribunali.it, www.genova.repubblica.it.

Resta possibile, comunque, sia per maggiori informazioni, che per concordare le visite all’immobile in vendita contattare il Custode giudiziario: So.Ve.Mo. S.r.l. all’indirizzo email immobiliare@sovemo.com .