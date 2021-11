TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI RGE 614/2017

III AVVISO DI VENDITA

Il delegato Avv. Andrea Rivellini con studio in Genova Via Ceccardi 4/19 , avvisa che il giorno 13 GENNAIO 2022 alle ore 14,30 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

quota pari al 100% della piena proprietà dell’immobile ad uso abitazione sito in Genova, Via A. Robino e più precisamente: appartamento posto al piano quinto composto da ingresso, tre vani, cucina, locale igienico, un piccolo ripostiglio e un balcone.

Superficie lorda totale dell’appartamento mq. 81,00

L’immobile risulta censito al N.C.E.U. di Genova con i seguenti identificativi: sez .GED, foglio 34, mappale 836 sub 63, Via A. Robino n. 113 piano 5 int. 15 categoria A/3, classe 3, consistenza vani 5,5 R.C. € 781,14

Prezzo base: € 54.675,00

Saranno comunque ritenute valide, al fine di partecipare alla gara, offerte non inferiori ad € 54.675,00

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa che dovrà essere presentata entro le ore 12 del giorno 12/01/2022 presso lo studio del Delegato Avv. Andrea Rivellini in Via Ceccardi 4/19 previo appuntamento telefonico allo 0105705891.

L’offerente dovrà versare anticipatamente una somma pari almeno al 10% del prezzo offerto a titolo di cauzione esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente Ubi Banca S.p.A. intestato al Tribunale di Genova al seguente IBAN IT29X0311101401000000004383 .

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e vincoli nonché modalità presentazione offerte cartacee e telematiche, consultare avviso di vendita e perizie pubblicate a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet (https://pvp.giustizia.it/pvp/it/homepage.page), e sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.ogginotizie.it; www.immobiliare.it; www.entietribunali.it; www.genova.repubblica.it.

Per informazioni e per concordare la visita dell’immobile contattare il Delegato/Custode Avv. Andrea Rivellini al n. 0105705891 o all’indirizzo e-mail segreteria@studiorivellini.it