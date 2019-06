TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI RGE 603/2018

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Avv. Davide Tonnicchi, con studio in Genova Via XII Ottobre 10/13 (tel. 010541263 / fax 010541267, e-mail: davide.tonnicchi@sla-ap.it), avvisa che il giorno 17/09/2019 alle ore 16:00 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

Lotto unico:

piena proprietà di: 1) fabbricato rurale da terra a tetto, in corso di ristrutturazione, sito in Coreglia Ligure (GE), Via Pian di Coreglia 85, composto da piano terra, due piani soprastanti e sottotetto, con annessi corte antistante e altro limitrofo fabbricato rurale pertinenziale, composto da piano terra e piano primo; 2) circostante terreno della consistenza di mq. 2835; censiti al NCT del Comune di Coreglia Ligure, F. 6, Part. 71, Fabbricato diruto, e F. 6, Part. 718, Prato, Cl. 1, sup. mq. 2835, RD € 4,39, RA € 5,12; entrambi i beni godono della servitù di passo, anche carrabile, senza sosta, sulla strada sterrata che si diparte dalla strada comunale.

PREZZO BASE: EURO 278.000,00

SARANNO COMUNQUE RITENUTE VALIDE, AL FINE DI PARTECIPARE ALLA GARA, OFFERTE NON INFERIORI AD EURO 208.500,00

IN CASO DI GARA FRA GLI OFFERENTI: RILANCIO MINIMO € 3.000,00.

Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo studio del professionista delegato, Avv. Davide Tonnicchi, in Genova Via XII Ottobre 10/13 (tel. 010/541263) entro le ore 12.00 del 16/09/2019.

All’offerta dovrà essere allegato:

Assegno circolare non trasferibile intestato a “Esec. Imm. R.E. 603/2018”, per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto da parte dell’acquirente;

Assegno circolare non trasferibile intestato a “Esec. Imm. R.E. 603/2018”, per un importo pari al 15% del prezzo offerto, a titolo di anticipazione sulle spese.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

La relazione di stima è disponibile sui siti internet https://portalevenditepubbliche.giustizia.it/pvp, www.astegiudiziarie.it, www.immobiliare.it, www.entietribunali.it, www.genova.repubblica.it e https://www.ogginotizie.it/edizioni/genova-oggi-notizie/, nonché presso lo studio del delegato alla vendita.

Per le richieste di visita del bene rivolgersi al Custode Giudiziario, Sovemo Srl, con sede in Genova Corso Europa 139 (tel. 0105299253 – e-mail: immobiliare@sovemo.com), anche tramite il portale delle vendite pubbliche. Maggiori informazioni posso essere reperite anche presso lo studio del professionista delegato