TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI RGE 582/2016

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Avv. Alberto Carbonaro con studio in Genova Via Innocenzo Frugoni 15/7,

AVVISA

che il giorno 22 aprile 2021, alle ore 15.00, presso la Bi.Bi. Service in Genova Via XX Settembre 41, piano III, si terrà la vendita senza incanto telematica sincrona mista degli immobili pignorati di seguito identificati:

LOTTO UNICO:

quota pari al 100% della proprietà dell’immobile (appartamento) sito in Genova Piazza Nicolò Barabino civico 3, interno 12, posto al sesto piano, composto da ingresso, bagno, soggiorno, due camere, cucina, e disimpegno, superficie lorda commerciale di 86,8 mq, iscritto al NCEU del Comune di Genova, Sezione urbana SAM, Foglio 41, particella 1913, sub. 125, zona censuaria 3, cat. A/3, classe 3, vani 3, rendita catastale euro 278,89.

quota pari al 100% della proprietà dell’immobile (posto auto n. 6) sito in Genova Piazza Nicolò Barabino c/o civici n. 1 e 3, int. 6, nel distacco condominiale, Piano Terra, di 12 mq, iscritto al NCEU del Comune di Genova, Sezione urbana SAM, Foglio 41, particella 823, sub 7, zona censuaria 3, categoria C/6, classe 1, consistenza 12 mq, superficie catastale totale 12 mq, rendita catastale Euro 78,09.

PREZZO BASE: EURO 53.437,50

RILANCIO MINIMO IN CASO DI GARA: EURO 1.500,00

Le offerte potranno essere presentate presso lo studio dell’Avv. Alberto Carbonaro sito in Genova, Via I. Frugoni 15/7, telefono 010/589183, entro e non oltre il giorno 20/04/2021 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00, previo appuntamento.

All’offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell’offerente nonché:

un assegno circolare non trasferibile intestato a “Tribunale di Genova Esecuzione Immobiliare n. 582/2016” per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione;

intestato a “Tribunale di Genova Esecuzione Immobiliare n. 582/2016” per un importo pari al 10% del prezzo offerto, un assegno circolare non trasferibile intestato a “Tribunale di Genova Esecuzione Immobiliare n. 582/2016” pari al 15% del prezzo offerto, a titolo di spese presunte.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e vincoli nonché modalità presentazione offerte cartacee e telematiche, consultare avviso di vendita e perizie pubblicate a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet www.astegudiziarie.it e sui siti internet direttamente gestiti dalla creditrice procedente www.dobank.com , www.venditegiudiziali.it, sul quotidiano Il Secolo XIX , www.ogginotizie.it .

Maggiori informazioni possono essere reperite presso il custode SOVEMO (Tel 010-5299253) e presso lo studio del professionista delegato Avv. Alberto Carbonaro, sito in Genova, Via I. Frugoni 15/7 (Tel 010 582438).