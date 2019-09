RGE 580/2016

REG. ES. IMM. N. 580/2016

TRIBUNALE DI GENOVA

IV AVVISO DI VENDITA

Il professionista delegato dott. Dante Benzi, con studio in Genova, via Ippolito d’Aste 3/11 sc. Ds, avvisa che il giorno 12/12/2019 ORE 17.30 presso il Tribunale di Genova, III piano, aula 46, avrà luogo la vendita telematica sincrona mista del seguente immobile:

LOTTO UNICO: Immobile sito nel comune di Genova nel quartiere di Sampierdarena in Via San Bartolomeo del Fossato al civico numero 20. L’unità abitativa è costituita da un ingresso, una cucina, tre camere, un corridoio, un servizio igienico, un ripostiglio ed un poggiolo. La superficie lorda dell’immobile risulta essere di mq. 76,40 alla quale si aggiungono mq. 5,35 di poggiolo. Identificato al Catasto Fabbricati del comune di Genova: sez. SAM, foglio 39, particella 318, subalterno 68, categoria A/3, classe 4, consistenza 5,5 vani, piano 8, Rendita € 610,71. Indice Prestazione Energetica Globale 198,85 kWh/mq anno classe energetica F.

PREZZO BASE DI VENDITA: € 26.637,19 .

LA MISURA MINIMA DI CIASCUN RILANCIO È PARI A € 1.000,00.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA CARTACEA

L’offerente dovrà depositare la propria offerta, in regola con la marca da bollo, presso lo studio del Professionista Delegato entro le ore 12:00 del 11/12/2019. All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile intestato a “Tribunale di Genova – RGE n. 580/2016“, di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA TELEMATICA

Le offerte telematiche di acquisto devono pervenire entro le ore 12:00 del 11/12/2019 mediante l’invio all’indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it, utilizzando per la compilazione guidata dell’offerta telematica esclusivamente il modulo web “Offerta Telematica” messo a disposizione dal Ministero della Giustizia, che permette la compilazione guidata dell’offerta telematica ed a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale www.astetelematiche.it. Ciascun concorrente, per essere ammesso alla vendita telematica, deve comprovare l’avvenuta costituzione di una cauzione provvisoria, pari al 10% del prezzo offerto a garanzia dell’offerta. Il versamento della cauzione si effettua tramite bonifico bancario sul conto le cui coordinate sono: Iban IT38G0100501400000000007609, con la seguente causale: “Tribunale di Genova – RGE n. 580/2016“. Il mancato accredito del bonifico sul conto indicato è causa di nullità dell’offerta.

La pubblicità della vendita sarà effettuata a norma dell’rt. 490 del c.p.c. ed ai sensi di legge secondo le modalità stabilite dal G.E. ed in particolare: pubblicazione dell’ordinanza e dell’avviso di vendita, sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia; pubblicazione dell’ordinanza, dell’avviso di vendita e della perizia sui siti internet: www.astegiudiziarie.it, genova.ogginotizie.it, www.tribunaliitaliani.it

Per maggiori informazioni, previo appuntamento, rivolgersi al Custode Giudiziario SO.VE.MO. Srl Istituto Vendite Giudiziarie, Corso Europa 139 Genova, tel. 010 5299252.

SI SEGNALA CHE PER LA VENDITA DEL PRESENTE IMMOBILE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.