RGE 561/2015 – lotto uno

TRIBUNALE DI GENOVA

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

III AVVISO DI VENDITA

PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE RGE 561/2015

Il professionista Avvocato Laura Drakulic , con studio in in Chiavari, Via Nino Bixio 19/24 (tel 0185324504 – 0185324330 – e-mail: avvlauradrakulic@gmail.com – pec: avvlauradrakulic@puntopec.it ) avvisa che il giorno 19/02/2020 ORE 11.00 presso il Tribunale di Genova Piazza Pretoria 1 , aula 46 terzo piano, si terrà la vendita del seguente bene:

Descrizione dell’immobile: LOTTO UNO:

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di:

Magazzino sito in Genova Rivarolo, composto da due volumi interconnessi. Superficie del locale principale mq 310; superficie volume secondario mq 90. Il complesso è accessibile da Via Celesia n. 94 e 96 rossi.

Piena proprietà per la quota indivisa di 800/1000 di:

Cortile intermedio e secondo cortile carrabile. Superficie totale cortile centrale mq 87 e supeficie totale del cortile accessibile dalla strada mq 141.

PREZZO BASE DI € 281.252,00

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA CARTACEA

L’offerente dovrà depositare la propria offerta, presso lo Studio del Professionista Delegato entro le ore 12,00 del giorno 18/02/2020 previo appuntamento telefonico ai n.ri 0185 324504 / 0185 324330 o all’indirizzo e-mail: avvlauradrakulic@gmail.com .

All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile intestato a “Tribunale di Genova RES n. 561/2015“, di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto; escluso ogni pagamento in forma telematica

L’importo della cauzione versata sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA TELEMATICA

Le offerte telematiche di acquisto devono pervenire dai presentatori dell’offerta entro le ore 12.00 del giorno precedente all’esperimento della vendita mediante l’invio all’indirizzo di PEC del Ministero offertapvp.dgsia@giustiziacert.it utilizzando esclusivamente il modulo precompilato reperibile all’interno del portale ministeriale http://venditepubbliche.giustizia.it .

Ciascun concorrente, per essere ammesso alla vendita telematica, deve comprovare l’avvenuta costituzione di una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta. Il versamento della cauzione si effettua tramite bonifico bancario sul conto intestato a “Proc. Trib. Ge n. 561/2015 RE – cauzione” le cui coordinate sono: IBAN IT52X0100501400000000008678 con la seguente causale: R.ES. 561/2015 Tribunale Genova cauzione offerta LOTTO N.…..” ( specificare numero lotto ) . Onde consentire il corretto accredito della cauzione sul suddetto conto il bonifico deve essere effettuato in tempo utile per risultare accreditato sul conto corrente intestato alla procedura allo scadere del termine ultimo per la presentazione delle offerte. Il mancato accredito del bonifico sul conto indicato è causa di nullità dell’offerta.

Il tutto come meglio descritto nella CTU arch. Lodovico Thellunganche in ragione di eventuali oneri accessori e/o difformità urbanistico catastali consultabili sul portale del Ministero della Giustizia nell’area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche” oltre che siti internet www.astegiudiziarie.it – www.cambiocasa.it – www.genovaogginotizie.it e siti gestiti dalla A. Manzoni e c. s.p.a. (www.immobiliare.it; www.entietribunali.it; www.genovarepubblica.it) .

SI AVVISA CHE PER LA PRENOTAZIONE DELLE VISITE OCCORRE CONTATTARE IL CUSTODE GIUDIZIARIO SOVEMO S.R.L. C.SO EUROPA N. 139 – 16121 GENOVA ESCLUSIVAMENTE AI SEGUENTI RECAPITI: IMMOBILIARE@SOVEMO.COM OPPURE VISITEGENOVA@SOVEMO.COM – TEL. 0105299253.

Si segnala che per la vendita del presente immobile il Tribunale non si avvale di mediatori e che nessun compenso per mediazione deve essere dato ad agenzie immobiliari.