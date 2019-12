TRIBUNALE DI GENOVA

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

III AVVISO DI VENDITA

PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE RGE 550/2018

Il professionista Avv. Albino Francesca , con studio in via Roma 2/42 tel. 010/5761200, avvisa che il giorno 21/02/2020 ORE 14.30 presso il Tribunale di Genova Piazza Pretoria 1 , aula 46 terzo piano, si terrà la vendita del seguente bene:

Descrizione dell’immobile: LOTTO UNICO:

Piena proprietà dell’unità immobiliare sita in Genova, Via Bologna,33, interno 32, identificato al NCEU del Comune di Genova alla Sez. GEC, foglio 10, part 841, sub 36, Z.C. 1, cat A/3, classe 3, vani 4, sup. commerciale 60.68 mq, rendita catastale € 568,10.

PREZZO BASE DI € 38.812,50

RILANCIO MINIMO DI € 1.000,00

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA CARTACEA

L’offerta di acquisto è irrevocabile e deve essere presentata, entro le ore 12.00 del 20/02/2020 presso lo studio del professionista delegato Avv. Albino Francesca , con studio in via Roma 2/42 tel. 010/5761200 previo appuntamento telefonico.

Ciascun partecipante, per essere ammesso alla vendita, deve prestare cauzione a garanzia dell’offerta, di importo pari almeno al 10% del prezzo offerto, nonché un importo a titolo di anticipazione spese di vendita presunte, salvo conguaglio, dell’importo pari al 15% del prezzo offerto, secondo la modalità in seguito indicata.

L’importo della cauzione versata sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA TELEMATICA

L’offerta di acquisto deve essere presentata dai presentatori dell’offerta entro le ore 12.00 del 20/02/2020 e deve essere presentata tramite il modulo web “Offerta Telematica” messo a disposizione dal Ministero della Giustizia, che permette la compilazione guidata dell’offerta telematica per partecipare ad un determinato esperimento di vendita, ed a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale www.fallcoaste.it.

L’offerente dovrà versare anticipatamente, a titolo di cauzione, una somma pari al dieci per cento (10%) del prezzo offerto, nonché un importo a titolo di anticipazione delle spese di vendita presunte, salvo conguaglio, non inferiore al 15% del prezzo offerto esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto le cui coordinate sono: IBAN IT41Q0333201400000000961920 con la seguente causale: PROC. ES. IMM. RGE seguito dal numero e dall’anno della proceduta esecutiva immobiliare con indicato un “nome di fantasia” .

Il mancato accredito del bonifico sul conto indicato è causa di nullità dell’offerta.

La pubblicità sarà effettuata a norma dell’art. 490 del c.p.c. secondo le modalità stabilite dal G.E.: pubblicazione dell’ordinanza e dell’avviso di vendita, sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia; pubblicazione dell’ordinanza, dell’avviso di vendita unitamente alla perizia sul sito internet www.astegiudiziarie.it; pubblicazione sui siti: cambiocasa.it, genovaogginotizie.it e sui siti gestiti dalla A. Manzoni & C s.p.a.: www.entitribunali.it; www.immobiliare.it; www.genova.repubblica.it , www.portalevenditepubbliche.giustizia.it , www.fallcoaste.it

Si segnala che per la vendita del presente immobile il Tribunale non si avvale di mediatori e che nessun compenso per mediazione deve essere dato ad agenzie immobiliari.