TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI RGE 549/2018+614/2018

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Dott.ssa Federica Canu, CF CNAFRC70H52D969Z, avvisa che il giorno 23/01/2020 alle ore 16:00 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

Intera proprietà dell’appartamento posto al sesto piano, interno 25 del fabbricato sito in Genova, Piazza Galileo Ferraris Nr. 5 sc B, superficie lorda metri quadri 93,00 c.a., superficie netta metri quadrati 77,50, n° vani 5. L’appartamento è composto da ingresso, soggiorno, cucina, due camere da letto, bagno e ripostiglio.Detto immobile risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di Genova Sezione GED, foglio 37, particella 94, sub. 50, zona cens. 1, Cat. A/4, classe 6, cons. 5 vani, super. catastale 92,00 mq, R.C. € 593,93.

Piena proprietà box situato nel Comune di Genova Piazza Galileo Ferraris 10 I/r, piano T, individuato dal nr. 7, censito al N.C.E.U. Sezione GED, foglio 38, particelle 494-495, sub.ni 74-20, zona cens. 1, Cat. C/6, classe 8, cons. mq 18, super. catastale tot. mq 22, R.C. € 176,63.

PREZZO BASE: EURO 104.000,00

SARANNO COMUNQUE RITENUTE VALIDE, AL FINE DI PARTECIPARE ALLA GARA, OFFERTE NON INFERIORI AD EURO 78.000,00

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa che dovrà essere consegnata direttamente dall’interessato, o da un suo delegato, presso lo studio del Professionista Delegato entro le ore 12,00 del giorno precedente fissato per la vendita, previo appuntamento telefonico allo 010/55.33.030-589759.

All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile o vaglia postale, intestato al “Tribunale di Genova – RGE 549/18+614/18″, di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto; escluso ogni pagamento in forma telematica. Il mancato deposito cauzionale nel rispetto delle forme e dei termini indicati, preclude la partecipazione all’asta.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e vincoli nonché modalità presentazione offerte cartacee e telematiche, consultare avviso di vendita e perizie pubblicate a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet (https://pvp.giustizia.it/pvp/it/homepage.page), e sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.ogginotizie.it; www.immobiliare.it; www.entietribunali.it; www.genova.repubblica.it.

Per la visita dell’immobile e per ogni ulteriore informazione contattare il Custode giudiziario So.Ve.Mo. S.r.l. 010/5299253.