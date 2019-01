RGE 528/2015

TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.E. NR. 528/2015

5^ AVVISO DI VENDITA

Il delegato alla vendita dr.ssa rag. Roberta Capozucchi – commercialista con studio in Genova, Via Vincenzo Ricci 3/7 ( tel. 010.565735 ), incaricato alla vendita con delega ex art. 591 bis c.p.c. ed autorizzato con provvedimento del Giudice dell’esecuzione in data 11 giugno 2018 a procedere all’esperimento di vendita osservando le disposizioni di cui agli artt. 569 e seguenti c.p.c., nella procedura per espropriazione immobiliare in epigrafe, avvisa che il giorno 5 marzo 2019 ALLE ORE 9:30 presso l’Aula 46 piano III, del Tribunale di Genova avrà luogo la deliberazione sulle offerte per lavendita senza incanto dei seguenti immobili in Montoggio:

Lotto Unico: piena proprieta’ del compendio immobiliare sito in Località Casà civico 46, costituito da:

-fabbricato da terra a tetto ad uso abitativo con annesso giardino mq 570 a Catasto Fabbricati foglio 12 part. 304 sub. 3 categoria A/7 classe 1 vani 9,5 r. c. E. 809,55;

-terreni adiacenti il fabbricato sistemati a giardino con piscina, tettoia aperta, costruzioni seminterrate, area adibita a parcheggio a Catasto Terreni foglio 12 part. 132 mq 620, foglio 13 part. 277 mq 950, foglio 13 part. 284 mq 2080 e foglio 13 part. 644 mq 3386;

-terreni agricoli a Catasto Terreni foglio 10 part. 95 mq 710 , foglio 10 part. 112 mq 4140, foglio 12 part. 23 mq 1330, foglio 12 part. 24 mq 1370, foglio 12 part. 150 mq 780, foglio 12 part. 253 mq 6810, foglio 12 part. 256 mq 840, foglio 12 part. 270 mq 2840, foglio 12 part. 271 mq 2330, foglio 12 part. 294 mq 3430, foglio 14 part. 20 mq 8970, foglio 15 part. 107 mq 1900, foglio 15 part. 231 mq 280, foglio 35 part.1 mq 1110 e fabbricato rurale a Catasto Terreni foglio 12 part. 564 mq 30.

PREZZO BASE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE: EURO 149.063,00

OFFERTE IN AUMENTO IN CASO DI GARA: EURO 2.000,00.

(spese 15% dell’offerta, cauzione 10% dell’offerta; entrambe con assegni circolari non trasferibili intestati “Procedura Esecutiva n. 528/15 R.G.E.“. Le offerte dovranno essere presentate previo appuntamento telefonico numero 010/565735, in busta presso lo studio del delegato Dott.ssa Rag. Roberta Capozucchi sito in Genova, Via Vincenzo Ricci 3/7, entro le ore 12,00 del 04/03/2019. Non saranno considerate valide offerte inferiori di oltre un quarto rispetto al prezzo base. In caso di offerta inferiore rispetto al prezzo base, ma in misura non superiore ad un quarto, il delegato potrà far luogo alla vendita qualora ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita. Per regolarità edilizia, stato dell’immobile, condizioni di vendita consultare Avviso di vendita, Relazione di stima e documentazione sul sito internet www.astegiudiziarie.it, www.portalevenditepubbliche.it, www.genovaogginotizie.it, www.tribunaliitaliani.it, www.cambiocasa.it, www.immobiliare.it, www.entietribunali.it, www.genovarepubblica.it.

Per maggiore informazioni contattare il delegato alla vendita dr.ssa rag. Roberta Capozucchi – commercialista con studio in Genova, Via Vincenzo Ricci 3/7 ( tel. 010.565735 ).

SI SEGNALA CHE PER LA VENDITA DEL PRESENTE IMMOBILE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.