RGE 501/2018

TRIBUNALE DI GENOVA

Esecuzione immobiliare n. 501/2018

V AVVISO DI VENDITA

Il delegato alla vendita Dott. Michele Moggia, con Studio in Genova Via Fiasella 1/3, avvisa che il giorno Mercoledì 30/03/2022 alle ore 13:00 presso il Tribunale di Genova Piazza Portoria 1, terzo piano, aula 46, avrà luogo la deliberazione sulle offerte per la vendita senza incanto con modalità di vendita sincrona mista ex art. 22 D.M. 32/2015, del seguente immobile:

LOTTO UNICO : nel Comune di Tiglieto (GE), Via Caduti di tutte le guerre 32 (già civico 70), piena proprietà dell’appartamento posto al piano terra di un edificio di tre piani. L’immobile è composto da angolo cottura e soggiorno dal quale, per il corridoio, si accede sulla sinistra ad un locale adibito a studio, sulla destra al locale bagno, che risulta privo di finestra ma con ventilazione forzata, ed alla fine del corridoio con una camera. Annesso all’immobile risulta esserci un box auto (civico n. 38) di circa 16.90 mq e un vano scala che, in origine, doveva collegare i piani superiori. Oggi tale scala è chiusa dalla seconda rampa e non dà accesso a nessun altro vano dell’immobile.

Regolarità edilizia e miglior descrizione: si rimanda alla perizia di stima.

Prezzo base dell’immobile: Euro 18.500 = In caso di gara l’aumento minimo dei rilanci è fissato in Euro 1.000.

Per maggiori informazioni e visite dell’immobile rivolgersi al Custode giudiziario Sovemo allo 010/5299253 – immobiliare@sovemo.com.