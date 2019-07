TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI RGE 498/2018

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Dott.ssa Maria Pellegrino con studio in Genova Via XX Settembre 3/10, avvisa che il giorno 18/09/2019 alle ore 16:30 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

Nel Comune di Genova, appartamento in Via San Fermo 5, posto al terzo piano senza ascensore, composto da ingresso, tre vani utili, cucina e bagno per una superficie totale lorda di circa mq. 102 oltre all’annessa cantina al piano fondi di circa mq 4,50 lordi.

Dati catastali:

L’immobile è iscritto al N.C.E.U. del Comune di Genova, Sezione GEA, Foglio 16, mappale 121, sub. 62, categoria A/4, Classe 4, vani catastali 5,5, superficie catastale totale mq. 89 e Rendita Catastale €.468,68.

PREZZO BASE: EURO 65.000,00

RILANCIO MINIMO IN CASO DI GARA: € 1.000,00

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa che dovrà essere consegnata direttamente dall’interessato, o da un suo delegato, presso lo studio del Professionista Delegato entro le ore 12,00 del 17/09/2019, previo appuntamento telefonico allo 010/589597.

All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile o vaglia postale, intestato al “Tribunale di Genova – RGE 498/18″, di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto ed un altro di importo non inferiore al 15% del prezzo offerto da imputarsi a titolo di fondo spese; escluso ogni pagamento in forma telematica. Il mancato deposito cauzionale nel rispetto delle forme e dei termini indicati, preclude la partecipazione all’asta.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e vincoli nonché modalità presentazione offerte cartacee e telematiche, consultare avviso di vendita e perizie pubblicate a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet (https://pvp.giustizia.it/pvp/it/homepage.page), e sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.ogginotizie.it; www.immobiliare.it; www.entietribunali.it; www.genova.repubblica.it.

Per la visita dell’immobile e per ogni ulteriore informazione contattare il Custode giudiziario So.Ve.Mo. S.r.l. 010/5299253.

Si segnala che per la vendita del presente immobile il Tribunale non si avvale di mediatori e che nessun compenso per mediazione deve essere dato ad agenzie immobiliari.