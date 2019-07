RGE 434/2017 – LOTTO 1

TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONE IMMOBILIARE 434/2017 R.G.E.

G.E. DOTT. SSA ADA LUCCA

1° AVVISO DI VENDITA BENI IMMOBILI

Il delegato alla vendita Dott. Stefano Candido con studio in Rapallo (GE), Via della Libertà 74/9 (tel. n. 0185 51316), avvisa che il giorno 23 settembre alle ore 9,00 presso il Tribunale di Genova, Piazza Portoria n. 1, Piano 3° Aula 46avrà luogo la VENDITA del seguente bene immobile:

LOTTO 1: immobile sito nel Comune di Genova (GE), Piazza Galileo Ferraris 10/L/r, magazzino situato al piano terreno con accesso carrabile della superficie catastale di mq 143.

Dati catastali : Immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di Genova, Sez. GED, Foglio 38, particella 496, subalterno 1, z.c. 1, categoria catastale C/2, classe 7, Consistenza mq 133, Rendita Catastale Euro 824,26=. L’immobile fa parte condominialmente del civ. 6 di Viale Bracelli, ma è posto in aderenza al caseggiato ed esternamente ad esso.

L’immobile risulta attualmente occupato da cose di proprietà della società esecutata che ne detiene il possesso.

PREZZO BASE D’ASTA LOTTO : EURO 105.000,00.

RILANCIO IN CASO DI GARA : EURO 1.000,00.

Si precisa che non saranno considerate valide offerte inferiori di oltre un quarto al prezzo sopra indicato e che le offerte inferiori al prezzo saranno prese in considerazione se il professionista delegato ritiene che ad una vendita successiva non si potrà ottenere un prezzo superiore.

Per la presentazione delle offerte di acquisto si rinvia a quanto indicato nell’avviso di vendita.

Si precisa infine che il Tribunale non si avvale di mediatori e che nessun compenso per mediazioni deve essere dato ad agenzie immobiliari.

Per maggiori informazioni rivolgersi telefonicamente al Custode So.Ve.Mo. (tel. 010.5299253).