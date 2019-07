RGE 391/2017 – lotto b

TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI RGE 391/2017

AVVISO DI VENDITA

Il delegato avv. Andrea Rivellini con studio in Genova Via Ceccardi 4/19 (tel. 0105705891 – e-mail a.rivellini@studiorivellini.it) , avvisa che il giorno giovedì 19 settembre 2019 alle ore 15,30 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, postazione A, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO B:

quota pari al 100% del magazzino piano terra (seminterrato, indicato a catasto come piano terra ) lettera G sito in Via Milite Ignoto civ. 2

Unico locale di forma rettangolare

L’immobile confina come segue: distacco su mappale 1065, sub. 2, passaggio comune, distacco di mappale 1065

L’immobile risulta censito al C.E.U. del Comune di Montoggio con i seguenti identificativi:

Via Milite Ignoto 2 piano V foglio 30, mappale 1065 sub 8, cat. C/2 classe U consistenza mq 55 superficie catastale: totale 62 mq, rendita euro 193,16

PREZZO BASE: EURO 16.500,00

SARANNO COMUNQUE RITENUTE VALIDE, AL FINE DI PARTECIPARE ALLA GARA, OFFERTE NON INFERIORI AD EURO 12.375,00

RILANCIO MINIMO DI GARA: EURO 1.000,00

L’offerta di acquisto con apposta marca da bollo da euro 16,00 è irrevocabile e deve essere presentata entro le ore 12 del giorno 18/09/2019 presso lo studio del Delegato Avv. Andrea Rivellini in Via Ceccardi 4/19, previo appuntamento telefonico allo 0105705891.

L’offerente dovrà versare anticipatamente una somma pari almeno al 10% del prezzo offerto a titolo di cauzione esclusivamente tramite bonifico bancario che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto; escluso ogni pagamento in forma telematica. Il mancato deposito cauzionale nel rispetto delle forme e dei termini indicati, preclude la partecipazione all’asta.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e vincoli nonché modalità presentazione offerte cartacee e telematiche, consultare avviso di vendita e perizie pubblicate a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet (https://pvp.giustizia.it/pvp/it/homepage.page), e sui siti internet www.astegiudiziarie.it, Cambiocasa.it, Genova.oggi.notizie.it e sui siti gestiti dalla A. Manzoni & C. S.p.A., ossia www.immobiliare.it , www.entietribunali.it, www.genova.repubblica.it .

Per informazioni e per concordare la visita dell’immobile contattare il Delegato Avv. Andrea Rivellini al n. 0105705891 o all’indirizzo e-mail segreteria@studiorivellini.it. e il custode SO.VE.MO al numero 010/5299253.