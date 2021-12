TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI RGE 378/2019

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Avv. Massimo Molinari con studio in 16121 Genova – Via Fieschi n.3/1 – telefono 0105959358 – cell. 3358174755, avvisa che il giorno 08/02/2022 dalle ore 13,30 alle ore 14,00 presso l’Aula n.46, postazione A presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

Quota pari a 1/1 dell’intera proprietà dell’appartamento: Unità immobiliare sita nel Comune di Genova (GE) CAP 16100, Via M. Malfettani n.1 int.4, piano 2, individuata nelle mappe e nei registri catastali come segue: Sez. di Genova, Sez. Urb. SAM, sez R, Foglio 44, particella 792, Sub. 64, Cat A/3, classe 3, vani 4, S.T. 102 mq, R.C. € 464,81.

Prezzo base: Euro 75.186,00

Saranno comunque ritenute valide, al fine di partecipare alla gara, offerte non inferiori ad Euro 56.390,00

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa che dovrà essere consegnata direttamente dall’interessato, o da un suo delegato, presso lo studio del Professionista Delegato entro le ore 12:00 del giorno 07/02/2022 , previo appuntamento telefonico.

L’offerente dovrà versare anticipatamente, a titolo di cauzione, una somma pari al dieci per cento (10%) del prezzo offerto, esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato alla Procedura Esecutiva Immobiliare n. 378/2019 R.E. al seguente IBAN IT74X0326801402052871837900 presso Banca Sella spa e tale importo sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto.

Il bonifico, con causale “Proc. Esecutiva n. 378/2019 R.G.E., lotto UNICO, versamento cauzione”, dovrà essere effettuato in modo tale che l’accredito delle somme abbia luogo entro il giorno precedente l’udienza di vendita telematica.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e vincoli nonché modalità presentazione offerte cartacee e telematiche, consultare avviso di vendita e perizie pubblicate a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet (https://pvp.giustizia.it/pvp/it/homepage.page), e sui siti internet www.astegiudiziarie.it ; www.cambiocasa.it; www.genovaogginotizie.it ; www.entietribunali.it www.genova.repubblica.it

Per la visita dell’immobile e per ogni ulteriore informazione contattare il Custode giudiziario So.Ve.Mo. S.r.l. 010/5299253.