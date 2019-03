RGE 335/2017

REG. ES. IMM. N. 335/2017

TRIBUNALE DI GENOVA

III AVVISO DI VENDITA

Il Professionista Delegato, Dott. Dante Benzi, con studio in Genova, Via Ippolito d’Aste 3/11 sc. Ds, AVVISA che il giorno 22/05/2019 ORE 13.30 presso il Tribunale di Genova, III piano, aula n° 46, si terrà la vendita con modalità telematica sincrona mista del seguente immobile:

LOTTO UNO: Il bene consiste in una casa da terra a tetto, con tre ingressi indipendenti, sita nel comune di Mignanego (GE) località Fumeri Frazione Poggio, contraddistinto dal civico 15 di Via Tolmino, su tre livelli e così suddivisa:

Piano terra con altezza m. 2,40 locale cantina;

Piano primo con altezza m. 3,00 soggiorno d’ingresso, cucina, una camera, bagno, ripostiglio e scala interna di collegamento al piano sottotetto;

Piano sottotetto ampio locale mansardato.

Sono annessi due giardini terrazzati e giardino retrostante scosceso.

Superficie catastale casa mq. 116.

Superficie complessiva dei giardini terrazzati e del giardino retrostante mq. 500.

L’immobile è censito all’Agenzia delle Entrate uff. provinciale di Genova-Territorio Comune di Mignanego con i seguenti dati: foglio 13, particella 1049, categ. A/3, classe 2, consistenza vani 5,5, superficie catastale mq. 116 e R.C. Euro 505,61.

L’appezzamento di terreno è censito all’agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Genova-territorio Comune di Mignanego con i seguenti dati: foglio 13, particella 601, Qualità Classe Ente Urbano, Superficie are 4.

Confini:

A nord: mappale 1268 del foglio 13;

A est: mappale 21 del foglio 13;

A sud: mappale 578 del foglio 13;

A ovest: strada privata.

Indice Prestazione Energetica Globale 38,91 kWh/mq anno classe energetica F.

PREZZO BASE DI VENDITA: € 63.562,50

IN CASO DI GARA TRA GLI OFFERENTI RILANCIO MINIMO € 1.000,00; TRA UN’OFFERTA E LA SUCCESSIVA NON POTRANNO TRASCORRERE PIÙ DI TRE MINUTI.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN CARTACEA

L’offerente dovrà depositare la propria offerta, in busta chiusa ed in regola con la marca da bollo, presso lo Studio del Professionista Delegato entro le ore 12:00 del giorno 21/05/2019 previo appuntamento. All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile, intestato al “Tribunale di Genova – RGE n. 335/2017“, di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA TELEMATICA

Le offerte telematiche di acquisto devono pervenire dai presentatori dell’offerta entro le ore 12.00 del giorno precedente all’esperimento della vendita mediante l’invio all’indirizzo di PEC del Ministero offertapvp.dgsia@giustiziacert.it, utilizzando per la compilazione guidata dell’offerta telematica esclusivamente il modulo web denominato “Offerta telematica” predisposto dal Ministero della Giustizia, reperibile all’interno della scheda del lotto in vendita presente sul portale ministeriale http://pvp.giustizia.it. Ciascun concorrente, per essere ammesso alla vendita telematica, deve comprovare l’avvenuta costituzione di una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta. Il versamento della cauzione si effettua tramite bonifico bancario sul conto le cui coordinate sono: IT54P0100501400000000007581 con la seguente causale: PROC. ES. IMM. RGE 335/2017. Onde consentire il corretto accredito della cauzione sul suddetto conto il bonifico deve essere effettuato in tempo utile per risultare accreditato sul conto corrente intestato alla procedura allo scadere del termine ultimo per la presentazione delle offerte.

SI PRECISA ALTRESÌ CHE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI AGENZIE IMMOBILIARI E/O ALTRI MEDIATORI, CHE QUINDI NESSUN COMPENSO SARÀ LORO DOVUTO E CHE LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA SARÀ COMUNQUE POSSIBILE SENZA L’INTERVENTO DI ALCUN MEDIATORE/INTERMEDIARIO.

Ulteriori informazioni pubblicata sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero e sui siti www.astegiudiziarie.it , Cambio Casa.it, Genova oggi notizie.it, www.tribunaliitaliani.it, www.immobiliare.it, www.entietribunali.it, www.genova.repubblica.it unitamente alla delega di vendita.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Custode SO.VE.MO. Srl Istituto Vendite Giudiziarie, Corso Europa 139 Genova, tel. 010 5299252.

Genova, 26 settembre 2018 Il professionista delegato Dott. Dante Benzi