TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI RGE 326/2018

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Avv. Alessandra Boccardo, con studio in Genova Via Santi Giacomo e Filippo 19/8 , avvisa che il giorno 27 aprile 2022 ALLE ORE 15 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

Piena proprietà dell’immobile sito a Genova, Salita da Serro a Morego 48A, edificio 1, scala 1, interno 48A, piano 3.

L’appartamento è collocato in un edificio di 3 appartamenti ciascuno con accesso separato; l’immobile ha accesso per il tramite della Salita attraverso una scalinata che conduce ad un terrazzo di accesso; l’unità immobiliare risulta composta da 4,5 vani catastali.

Superficie convenzionale complessiva: mq. 70,36.

Dati catastali: l’unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del Comune di Genova, con i seguenti dati: sezione SQ, foglio 9, Particella 1642, Sub. 3, Zc. 4, Categoria A3, classe 1, consistenza 4,5 vani, superficie catastale totale 74 mq, totale escluse aree scoperte 72 mq, rendita € 302,13; indirizzo catastale: Salita da Serro a Morego n. 48 A pian9 3

Prezzo base: Euro 45.452,56

Saranno comunque ritenute valide, al fine di partecipare alla gara, offerte non inferiori ad Euro 34.089,42

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa che dovrà essere consegnata direttamente dall’interessato, o da un suo delegato, presso lo studio del Professionista Delegato entro le ore 12,00 di un giorno feriale ( con l’esclusione del sabato e della domenica e quindi entro il 26/04/2022) precedente l’udienza fissata per la vendita.

Per la visita dell’immobile e per ogni ulteriore informazione contattare il Custode giudiziario So.Ve.Mo. S.r.l. 010/5299253.