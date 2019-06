RGE 3136/2019

TRIBUNALE DI GENOVA

Divisione giudiziale n.3136/2019 R.G.

I avviso di vendita

In data 16/9/2019 alle ore 14:00 nell’aula 46, postazione B, piano 3, Tribunale di Genova avrà luogo la vendita senza incanto dell’immobile sito in Comune di Genova, Vico delle Monachette 1 interno 9, piano quinto, al NCEU del Comune di Genova, sez GEA foglio 79, mapp.177, sub.28, z.c.1A, cat. A/3, cl.3, consistenza 5,5 vani, 79 mq. superficie catastale, r.c. € 426,08, occupato con contratto di locazione avente durata dal 2/8/2012 al 1/8/2016, rinnovato fino al 1/8/2020.

PREZZO BASE: € 34.000,00

Le offerte vanno presentate – per chi usufruisce della modalità di presentazione cartacea – in busta chiusa ed in bollo da € 16,00 presso lo studio del delegato in Genova, Corso Torino 4/3 (tel. 010.564526) entro le ore 12,00 di due giorni feriali precedenti l’asta (e cioè entro le ore 12:00 del 12/9/2019) e dovranno contenere a pena di inefficacia un assegno circolare non trasferibile intestato a: “Tribunale di Genova Divisione Giudiziale n.3136/2019 R.G.” a fronte cauzione 10%, mentre – per chi usufruisce della modalità di presentazione con modalità telematica “sincrona-mista” – le offerte devono pervenire entro le ore 12,00 di due giorni feriali precedenti l’asta (e cioè entro le ore 12:00 del 12/9/2019) esclusivamente in via telematica, previa registrazione, all’interno del portale http://venditepubbliche. giustizia.it secondo le modalità meglio precisate nell’avviso di vendita anche per quanto riguarda la cauzione.

Non saranno considerate valide offerte inferiori di oltre un quarto rispetto al prezzo base, pari ad € 25.500,00.

In caso di offerte inferiori rispetto al prezzo base, ma in misura non superiore ad un quarto, il delegato potrà far luogo alla vendita qualora ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita.

Si precisa che il Tribunale non si avvale di mediatori e che nessun compenso per mediazione deve essere dato ad agenzie immobiliari.

Per ulteriori precisazioni e regolarità edilizie si invita ad esaminare attentamente l’avviso di vendita completo e la relazione peritale che l’offerente ha l’onere di consultare sul sito www.astegiudiziarie.it.

Le visite (tramite il custode SO.VE.MO. s.r.l.) vanno prenotate direttamente dal portale delle vendite pubbliche.

Il delegato alla vendita avv. Eugenio Gaeta