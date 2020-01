RGE 31/2018

TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI R.E. N. 31/2018

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Avv. Davide Tonnicchi, con studio in Genova Via XII Ottobre 10/13, avvisa che il giorno 27 marzo 2020 alle ore 15:30 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

In Comune di Genova, Via Ludovico Ariosto, civico 14, piena proprietà di appartamento, interno 15, posto al piano 3, luminoso – in buono stato conservativo; termoautonomo; censito al NCEU del Comune di Genova, Sez. RIV, Fg. 36, Part. 1638, Sub. 14, ZC. 4, Cat. A/3, Cl. 4, vani 6,5, Sup. cat. 113 mq.

APE n. 21886 del 16/06/19 – Cl. Energ. “F” EP gl,nren 105,38 kWh/mq anno

PREZZO BASE DELL’OFFERTA: € 104.986,00.

OFFERTA MINIMA: € 78.739,50, PARI AL 75% DEL PREZZO BASE.

IN CASO DI GARA FRA GLI OFFERENTI: RILANCIO MINIMO € 2.000,00.

Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo studio del professionista delegato, Avv. Davide Tonnicchi, in Genova Via XII Ottobre 10/13 (tel. 010/541263) entro le ore 12.00 del 26.03.2020 previo appuntamento.

All’offerta dovrà essere allegato:

Assegno circolare non trasferibile intestato a “Esec. Imm. R.E. 31/2018”, per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto da parte dell’acquirente;

Assegno circolare non trasferibile intestato a “Esec. Imm. R.E. 31/2018”, per un importo pari al 15% del prezzo offerto, a titolo di anticipazione sulle spese.

Il mancato deposito cauzionale nel rispetto delle forme e dei termini indicati, preclude la partecipazione all’asta.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per la visita dell’immobile e per ogni ulteriore informazione contattare il Custode giudiziario So.Ve.Mo. S.r.l. 010/5299253.