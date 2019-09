RGE 3/2018

TRIBUNALE DI BARI

UFFICIO ESECUZIONE IMMOBILIARI

AVVISO DI VENDITA TELEMATICA ASINCRONA

Procedura Esecutiva n. 3/2018 R.G.E.

L’avv. Andrea Dammacco , professionista delegato al compimento delle operazioni di vendita dal Giudice dell’Esecuzione Dott.ssa Laura Fazio, giusta ordinanza del 11.01.2019 per la procedura esecutiva immobiliare n. 3/2018 R.G.E., Delega n. 68/2019; avvisa che il giorno 28 gennaio 2020 a partire dalle ore 16.00 e per i successivi cinque giorni lavorativi (con esclusione del sabato e della domenica) si terrà la vendita senza incanto ai sensi dell’art. 571 c.p.c., con modalità esclusivamente telematica ed eventuale gara telematica asincrona, del bene sotto indicato e analiticamente descritto nella relazione di C.T.U. del 10.09.2018 redatta dal Geom. Flavio Sforza:

LOTTO UNICO:

Piena proprietà di villino per civile abitazione a schiera con antistante e retrostante tettoia e giardino pertinenziale di proprietà esclusiva, ubicato nel Comune di Noicattaro (BA), in complesso residenziale Località “Parchitello”, alla Via Dei Gerani n. 37, piano interrato, terra e piano primo.

Il piano terra è costituito da un’area antistante a cui si accede da cancelletto pedonale contraddistinto dal civico n. 37, dalla tettoia ove è alloggiata la caldaia murale, da ingresso, da un soggiorno, cucinino, un bagno ed una camera da letto.

Individuato al N.C.E.U. del Comune di Noicattaro al foglio 24 particella 561, subalterno 7, (già foglio 24 part. 561 sub. 1), piano T-1-S1, categoria A/3, classe 6, consistenza vani 9,5, superficie catastale mq. 241, escluse le aree scoperte mq. 206, rendita catastale euro 883,14.

PREZZO BASE: € 255.000,00 (EURO DUECENTOCINQUANTACINQUEMILA/00)

OFFERTA MINIMA AMMESSA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASTA: € 191.250,00 (EURO CENTONOVANTUNOMILADUECENTOCINQUANTA/00) PARI AL 75% DEL PREZZO BASE D’ASTA.

IN IPOTESI DI GARA SULL’OFFERTA PIÙ ALTA, OGNI ULTERIORE OFFERTA IN AUMENTO NON POTRÀ ESSERE INFERIORE AD € 5.000,00 (EURO CINQUEMILA/00).

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA

Ognuno tranne il debitore è ammesso a presentare offerta per l’acquisto del compendio immobiliare pignorato. Le offerte di acquisto potranno essere formulate esclusivamente in via telematica, tramite il modulo web “Offerta Telematica” del Ministero della Giustizia a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale www.tribunaliitaliani.it.

L’offerta comprensiva dei documenti allegati dovrà essere depositata entro le ore 12,00 del giorno 21 gennaio 2020 , inviandola all’indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it.

L’offerente, prima di effettuare l’offerta d’acquisto telematica, deve versare, a titolo di cauzione, una somma pari al dieci per cento (10%) del prezzo offerto, esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla procedura.

Ferme restando le modalità e i tempi di presentazione dell’offerta, come innanzi disciplinati, l’accredito delle somme versate a titolo di cauzione mediante bonifico con causale “Proc. Esecutiva n. 3/2018 R.G.E., lotto unico, versamento cauzione” dovrà risultare il giorno fissato per la vendita telematica e in congruo tempo anteriore all’apertura della vendita stessa; in caso contrario, qualora il Professionista delegato non riscontri l’accredito effettivo della cauzione sul conto corrente intestato alla procedura, l’offerta sarà inammissibile.

E’ possibile ricevere maggiori informazioni dal Delegato alla vendita Avv. Andrea Dammacco (tel 080.5125704 – email: andrea.dammacco@gmail.com), sul sito ufficiale del Tribunale di Bari www.tribunale.bari.it, sul sito distrettuale www.giustizia.bari.it e sui siti www.asteannunci.it, www.tribunaliitaliani.it, www.ogginotizie.it.

SI SEGNALA CHE PER LA VENDITA DEL PRESENTE IMMOBILE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.