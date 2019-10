TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI RGE 281/2016

II AVVISO DI VENDITA

Il delegato Rag. Riccardo Del Terra con studio in Genova Via Cesarea 11/10, avvisa che il giorno 25/11/2019 ORE 14.30 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

Appartamento sito nel Comune di Genova in Via Stefanina Moro civ. n. 120 int. 21, per la quota di 1/1 di piena proprietà, posto al piano sesto, costituito da ingresso, cucina, ripostiglio, bagno, 2 camere, disimpegno/corridoio, 2 poggioli. DATI CATASTALI: Al N.C.E.U. del Comune di Genova l’unità immobiliare di che trattasi risulta censita come segue: sez. GED, foglio 38, mappale 764, sub 25, zona censuaria 1, cat. A/3 , classe 4 , vani 5,5, rendita euro 923,17. Indice Prestazione Energetica Globale 92,24 kWh/mq anno classe energetica E.

PREZZO BASE: EURO 86.250,00

Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo studio del professionista Delegato, Rag. Riccardo Del Terra, con studio in Genova – Via Cesarea 11/10 (tel. 010/0897751) entro il le ore 12,00 del giorno 22/11/2019.

Allegati all’offerta cartacea.

A) assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura immobiliare per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto da parte dell’aggiudicatario;

B) assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura immobiliare per un importo pari al 15% del prezzo offerto, a titolo di anticipazione spese;

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

La relazione di stima è disponibile sui siti internet: www.portalevenditepubbliche.giustizia.it/pvp, www.astegiudiziarie.it, www.cambiocasa.it, www.genovaogginotizie.it – nonché presso lo studio del Delegato alla vendita a cui gli interessati dovranno rivolgesi anche per le richieste di visita dell’immobile.

Il Tribunale di Genova NON si avvale di Mediatori e nessun compenso per mediazione dovrà essere erogato ad Agenzie Immobiliari.