RGE 276/2021 – Lotto 2

R.E. 276/2021

TRIBUNALE DI GENOVA

II AVVISO DI VENDITA

Procedura N. 276/2021 R.E.

Delegato: Avv. Massimo Molinari – Via Fieschi n.3/1 16121 Genova – Tel. cell. 3358174755 email: molinari@molinariandpartners.com – pec: mas-

simo.molinari@ordineavvgenova.it

Il sottoscritto Avv. Massimo Molinari, delegato al compimento delle operazioni di vendita ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c.,

AVVISA

che MERCOLEDI’ 11/01/2023 presso l’Aula n.46, postazione A al 3° piano del Palazzo di Giustizia, del Tribunale di Genova Piazza Portoria n.1 dalle ore 13:00 alle ore 13:30 avrà luogo la vendita telematica sincronica a partecipazione mista, dei seguenti beni.

LOTTO DUE

Quota pari a 1/1 dell’intera proprietà del box: sito nel Comune di Genova (GE) CAP 16100, Via Timavo edificio 3–5 piano S2, individuata nelle mappe e nei registri catastali come segue: Sez. di Genova, Sez. Urb. GEB, Foglio 56, particella 413, Sub. 48, Cat C/6, 20,00 mq, R.C. € 117,75

Descrizione box:

In territorio del Comune di Genova, il bene è un box chiuso che si trova al piano sotterraneo del condominio di Via Timavo 3–5. L’accesso avviene direttamente da un distacco adiacente Via Timavo, mediante una rampa di discesa che dal distacco conduce ad un’autorimessa interrata che comprende vari box. Sia l’autorimessa, sia il box sono chiusi da saracinesche. Il box, al momento della redazione della perizia da parte del perito Arch. Ibleto Fieschi è da considerarsi libero.

Prezzo base lotto: € 40.725 ,00



Offerta minima: € 30. 550 ,00



Gli interessati all’acquisto – escluso il debitore e gli altri soggetti a cui è fatto divieto dalla legge – potranno presentare l’offerta irrevocabile di acquisto in forma cartacea o telematica in base alla modalità di partecipazione scelta. L’offerta d’acquisto è irrevocabile fino alla data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte e comunque per almeno 120 giorni dalla sua presentazione. Quest’ultima deve essere presentata, con la specifica modalità in seguito indicata, entro le ore 12:00 del giorno 10/01/2023 (antecedente a quello dell’udienza di vendita).

Maggiori informazioni possono essere reperite presso il Custode, SOVEMO SRL C.so Europa 139 16132 Genova Tel. 010 5299253 – e–mail: immobiliare@sovemo.com oppure visitegenova@sovemo.com.