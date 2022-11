RGE 276/2021 – Lotto 1

R.E. 276/2021

TRIBUNALE DI GENOVA

II AVVISO DI VENDITA

Procedura N. 276/2021 R.E.

Delegato: Avv. Massimo Molinari – Via Fieschi n.3/1 16121 Genova – Tel. cell. 3358174755 email: molinari@molinariandpartners.com – pec: mas-

simo.molinari@ordineavvgenova.it

Il sottoscritto Avv. Massimo Molinari, delegato al compimento delle operazioni di vendita ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c.,

AVVISA

che MERCOLEDI’ 11/01/2023 presso l’Aula n.46, postazione A al 3° piano del Palazzo di Giustizia, del Tribunale di Genova Piazza Portoria n.1 dalle ore 13:00 alle ore 13:30 avrà luogo la vendita telematica sincronica a partecipazione mista, dei seguenti beni.

LOTTO UNO

Quota pari a 1/1 dell’intera proprietà dell’appartamento: Unità immobiliare sita nel Comune di Genova (GE) CAP 16100, Via Timavo edificio 3 interno 5 piano 3 n.1 int.4, piano 2, individuata nelle mappe e nei registri catastali come segue: Sez. di Genova, Sez. Urb. GEB, Foglio 56,

particella 413, Sub. 14, Cat A/2, classe 5, vani 8, S.T. 156,76 mq, comprensiva di balcone e cantina pertinenziale R.C. € 2.024,51

Descrizione appartamento: In territorio del Comune di Genova, l’appartamento si trova al terzo piano di un edificio che presenta quattro piani oltre al piano interrato e ed al piano terra. Il condominio è disposto all’incrocio di due strade: è infatti situato sull’angolo tra Corso Europa e

Via Timavo. Le condizioni dell’edificio e dell’atrio e vano scala sono buone e di piacevole aspetto. La zona è servita dai mezzi pubblici ed ha disponibili numerose attività commerciali. L’immobile, al momento della redazione della perizia da parte del perito Arch. Ibleto Fieschi è

da considerarsi libero.

Prezzo base lotto: € 2 4 1.000,00



Offerta minima: € 18 1.000 ,00



Gli interessati all’acquisto – escluso il debitore e gli altri soggetti a cui è fatto divieto dalla legge – potranno presentare l’offerta irrevocabile di acquisto in forma cartacea o telematica in base alla modalità di partecipazione scelta. L’offerta d’acquisto è irrevocabile fino alla data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte e comunque per almeno 120 giorni dalla sua presentazione. Quest’ultima deve essere presentata, con la specifica modalità in seguito indicata, entro le ore 12:00 del giorno 10/01/2023 (antecedente a quello dell’udienza di vendita).

Maggiori informazioni possono essere reperite presso il Custode, SOVEMO SRL C.so Europa 139 16132 Genova Tel. 010 5299253 – e–mail: immobiliare@sovemo.com oppure visitegenova@sovemo.com.