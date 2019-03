TRIBUNALE DI GENOVA

PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N. RGE 276/2017 – GIUDICE DOTT. DANIELE BIANCHI

II AVVISO DI VENDITA IMMOBILARE

Il sottoscritto Avv. Alberto Carbonaro, con studio in Genova Via Innocenzo Frugoni 15/7, telefono 010-589183, fax 010-582438, professionista delegato nella procedura esecutiva indicata in epigrafe, avvisa che il giorno 21/06/2019 ORE 14.30, presso il Palazzo di Giustizia di Genova, piano III, aula 46, si terrà la vendita senza incanto telematica sincrona mista dell’immobile pignorato di seguito identificato:

LOTTO UNICO: quota pari al 100% della proprietà dell’immobile (appartamento) sito in Genova Via Martiri della Libertà civico 6, interno 4, posto al primo piano, composto da 4 vani adibiti ad uffici, un vano adibito a sala riunioni, un vano di servizio dove è ubicata la caldaia, un bagno, un ripostiglio dove è ubicata la centralina elettrica, un piccolo balcone al quale si accede dal vano di servizio ed un ripostiglio esterno al quale si accede dal balcone, iscritto al NCEU del Comune di Genova, Sezione urbana PEG, Foglio 45, particella 208, sub. 16, zona censuaria 2, categoria A/10, classe 1, vani 8, superficie catastale 137 mq, rendita catastale euro 4.255,60. L’appartamento sopra descritto ha sette affacci verso l’esterno, due dei quali rivolti ad est, tre rivolti a nord, due rivolti ad ovest. Vi sono poi ulteriori affacci rivolti verso il cavedio del caseggiato che, però, non risultano visibili in quanto coperti da armadiature. I vani rivolti a est si affacciano su Via Martiri della Libertà, mentre quelli rivolti a nord e ad ovest si affacciano su distacchi.

PREZZO BASE DELLA VENDITA: EURO 150.000,00 (EURO DUECENTOMILA/00)

RILANCIO MINIMO IN CASO DI GARA: EURO 1.500,00 (EURO MILLECINQUECENTO/00).

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA CARTACEA

Le offerte potranno essere presentate presso lo studio dell’Avv. Alberto Carbonaro sito in Genova, Via I. Frugoni 15/7, telefono 010/589183, entro e non oltre il giorno 19/06/2019 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00, previo appuntamento. All’offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell’offerente nonché: un assegno circolare non trasferibile intestato a “Tribunale di Genova Esecuzione Immobiliare n. 276/2017” per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, un assegno circolare non trasferibile intestato a “Tribunale di Genova Esecuzione Immobiliare n. 276/2017” pari al 15% del prezzo offerto, a titolo di spese presunte.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA TELEMATICA

L ’ offerta di acquisto deve essere presentata tramite il modulo web “ Offerta Telematica” messo a disposizione dal Ministero della Giustizia, che permette la compilazione guidata dell’offerta telematica per partecipare ad un determinato esperimento di vendita, ed a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale www.astetelematiche.it . Dal modulo web è scaricabile il “manuale utente per la presentazione dell’offerta telematica”. L’offerta d’acquisto telematica ed i relativi documenti allegati dovranno essere inviati all’ indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsi@giustiziacert.it, o comunque all’indirizzo PEC del Ministero della Giustizia che sarà in funzione, e si intenderanno depositati nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. L’offerente dovrà versare anticipatamente, a titolo di cauzione una somma pari al dieci per cento (10%) del prezzo offerto, ed a titolo di anticipo sulle spese una somma pari al quindici per cento (15%) del prezzo offerto, esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato a “Tribunale di Genova RE 276/2017”, IBAN IT22I0333201400000000961104. L ’ importo versato a titolo di cauzione sar à trattenuto in caso di rifiuto dell ’ acquisto. Il bonifico, con causale “Proc. Esec. Imm. Trib. GE N. RGE 276/2017, lotto unico, versamento cauzione e versamento fondo spese”, dovrà essere effettuato in modo tale che l’ accredito delle somme abbia luogo e sia visibile sul conto di destinazione entro e non oltre il 19-12-2018 (e cioè entro e non oltre due giorni precedenti alla data fissata per la vendita senza incanto telematica sincrona mista).

La pubblicità della vendita sarà effettuata a norma dell’rt. 490 del c.p.c. ed ai sensi di legge secondo le modalità stabilite dal G.E. ed in particolare: pubblicazione dell’ordinanza e dell’avviso di vendita, sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia; pubblicazione dell’ordinanza, dell’avviso di vendita e della perizia sui siti internet: www.astegiudiziarie.it, cambiocasa.it, genova.ogginotizie.it, www.tribunaliitaliani.it www.immobiliare.it, www.genova.repubblica.it; www.entietribunali.it

Maggiori informazioni possono essere reperite presso il custode SOVEMO (Tel 010-5299253) o presso lo studio del professionista delegato Avv. Alberto Carbonaro, sito in Genova, Via I. Frugoni 15/7 (Tel 010 582438).

SI SEGNALA CHE PER LA VENDITA DEL PRESENTE IMMOBILE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.