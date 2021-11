TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI RGE 265/2019

II AVVISO DI VENDITA

Il delegato Avv. Lucia Canepa avvisa che il giorno 25/01/2022 ore 15.30 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

appartamento contraddistinto dal civ. 120R di Via Piero Pinetti – Genova.

L’unità immobiliare in oggetto risulta iscritta e censita al Catasto dei Fabbricati sez. GED, foglio 35, part. 1157, sub 1, zona censuaria 1, cat A/4, classe 4, vani 3, sup. catastale 51 mq.

Prezzo base: Euro 33.487,50

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa che dovrà essere consegnata direttamente dall’interessato, o da un suo delegato, presso lo studio del Professionista Delegato entro le ore 12,00 del giorno 25/02/2020, previo appuntamento telefonico.

All’offerta dovrà essere allegato un assegno, intestato al “ESECUZIONE IMMOBILIARE 265/2019″, di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, da imputarsi a titolo di fondo spese.

Il mancato deposito cauzionale nel rispetto delle forme e dei termini indicati, preclude la partecipazione all’asta.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per la visita dell’immobile e per ogni ulteriore informazione contattare il Custode giudiziario So.Ve.Mo. S.r.l. 010/5299253.