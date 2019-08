RGE 248/2018

TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI R.G.E. N. 248/2018

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Dott. FEDERICO CASAGRANDE con studio in Genova, Via Corsica 2/17, avvisa che il giorno 23 settembre 2019 alle ore 13.30 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

Piena proprietà dell’immobile sito nel Comune di Montoggio (GE), Via Armando Daccà numero 3, appartamento posto al piano terra, composto da ingresso, cucina, bagno, n. 2 camere, di quattro vani e mezzo catastali.

DATI CATASTALI

Immobile censito al Catasto Fabbricati Comune di Montoggio (GE), Foglio 34, particella 250, subalterno 5, categoria catastale A/4, classe 2, Consistenza 4,5 vani, Rendita Catastale € 188,25.

PREZZO BASE: EURO 12.500,00

SARANNO COMUNQUE RITENUTE VALIDE, AL FINE DI PARTECIPARE ALLA GARA, OFFERTE NON INFERIORI AD EURO 9.375,00

RILANCIO MINIMO DI GARA: € 1.000,00 (MILLE/00)

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa che dovrà essere consegnata direttamente dall’interessato, o da un suo delegato, presso lo studio del Professionista Delegato Dott. FEDERICO CASAGRANDE entro le ore 12,00 del giorno 20/09/2019, previo appuntamento telefonico allo 0103626530.

All’offerta dovranno essere allegati:

– Assegno circolare non trasferibile intestato a “Esecuzione Immobiliare n. 248/2018”, per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, a pena di inefficacia dell’offerta stessa, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto da parte dell’acquirente;

– Assegno circolare non trasferibile intestato a “Esecuzione Immobiliare n. 248/2018” a titolo di anticipazione sulle spese, salvo conguaglio, dell’importo pari al 15% del prezzo offerto.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e vincoli nonché modalità presentazione offerte cartacee e telematiche, consultare avviso di vendita e perizie pubblicate a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet (https://pvp.giustizia.it/pvp/it/homepage.page), e sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.cambiocasa.it, www.genova.ogginotizie.it, www.immobiliare.it, www.entietribunali.it, www.genova.reppubblica.it

Per la visita dell’immobile e per ogni ulteriore informazione contattare il Custode giudiziario So.Ve.Mo. S.r.l. 010/5299253.

Si segnala che per la vendita del presente immobile il Tribunale non si avvale di mediatori e che nessun compenso per mediazione deve essere dato ad agenzie immobiliari.