RGE 23+377/2015 – lotto 1

TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI RGE 23+377/2015

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Avv. Alessandra Boccardo con studio in Genova Via Santi Giacomo e Filippo 19/8, avvisa che il giorno 24/02/2020 ore 12.00 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO 1:

Quota pari al 100% della piena proprietà di porzione di fabbricato, ad uso abitativo sito in Cogorno (GE), Via San Marino 74/A, distinta su due piani oltre sottotetto, con giardino coerente per due lati.

PREZZO BASE: EURO 239.773,20

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa che dovrà essere consegnata direttamente dall’interessato, o da un suo delegato, presso lo studio del Professionista Delegato entro le ore 12,30 di due giorni feriali precedenti l’udienza fissata per la vendita, previo appuntamento telefonico.

All’offerta dovrà essere allegato un assegno non trasferibile, intestato a procedura r.g.e. n. 23/2015+377/2015, per un importi pari al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di cauzione, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto; escluso ogni pagamento in forma telematica. Il mancato deposito cauzionale nel rispetto delle forme e dei termini indicati, preclude la partecipazione all’asta.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e vincoli nonché modalità presentazione offerte cartacee e telematiche, consultare avviso di vendita e perizie pubblicate a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet (https://pvp.giustizia.it/pvp/it/homepage.page), e sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.ogginotizie.it; www.immobiliare.it; www.entietribunali.it; www.cambiocasa.it; www.genova.repubblica.it.

Per la visita dell’immobile e per ogni ulteriore informazione contattare il Custode giudiziario So.Ve.Mo. S.r.l. 010/5299253.