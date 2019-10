TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI RGE 231/2018

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Dott.ssa Roberta Capozucchi, con studio in Genova Via V. Ricci n. 3 int. 7 ( tel. 010 565735 capozucchi.roberta@gmail.com – roberta.capozucchi@legalmail.it) avvisa che il giorno 6 dicembre 2019 ALLE ORE 17:30 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

– Proprietà del 100% dell’appartamento sito nel Comune di Genova – Piazza di Fossatello civ. 1 int. 7, al piano primo. L’immobile é composto da: ingresso, corridoio, bagno, cucina e n. 2 camere.

DATI CATATSTALI

Comune di Genova – Sez. GEA – foglio 81, part. 149, sub. 92 , zona cens. 1A, Categoria A/2 – classe 4 – consistenza 4 vani – superficie catastale 67 mq. R.C. Euro 671,39 . Classe energetica: E.

PREZZO BASE: €. 113,150,00 (CENTOTREDICIMILACENTOCINQUANTA/00)

OFFERTA MINIMA €. 84,862,50 (OTTANTAQUATTROMILAOTTOCENTOSESSANTADUE/50)

IN CASO DI GARA TRA GLI OFFERENTI : RILANCIO MINIMO € 1,000,00(MILLE/00)

Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo studio del professionista Delegato, Dott.ssa Roberta Capozucchi, sito in Genova via V. Ricci n.3 int. 7 ( tel. 010 565735) entro le ore 12.00 del 05/12/2019.

All’offerta dovrà essere allegato:

assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura immobiliare per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto da parte dell’aggiudicatario.

assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura immobiliare per un importo pari al 15% del prezzo offerto, a titolo di anticipazione spese.

Escluso ogni pagamento in forma telematica. Il mancato deposito cauzionale nel rispetto delle forme e dei termini indicati, preclude la partecipazione all’asta.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

La relazione di stima è disponibile sul sito internet: portalevenditepubbliche.giustizia.it/pvp – www.astegiudiziairie.it , www.cambiocasa.it , www.genovaogginotizie.it , www.genova.repubblica.it. www.immobiliare.it, www.entietribunali.it – nonché presso lo studio del delegato alla vendita .

Per le richieste di visita dell’immobile rivolgersi al Custode Giudiziario , So.Ve.Mo srl con sede in Genova Corso Europa 139 ( tel. 0105299253)- visitegenova @sovemo.com, tramite il portale delle vendite pubbliche.