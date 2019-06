TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

Esecuzione immobiliare RGE 228/2018

I avviso di vendita

Il delegato alla vendita Mariaserena Catalano, Notaio con sede in Ge­nova, con Studio in Genova, Via XX Settembre n. 37/3A avvisa che il 23 luglio 2019, alle ore 15,00 nell’aula 46, 3° piano del Tribunale di Genova in Piazza Portoria 1, procederà alla vendita tele­matica sin­crona a par­teci­pazione mi­sta seguente immobile:

LOTTO UNICO: Appartamento in Genova (GE), Via Ger­mano Jo­ri ci­vico n. 9 interno 4 po­sto al piano quarto, con terrazzo posto al piano di co­pertura, per una su­per­fi­cie di mq 90 lor­di cir­ca (mq 77 netti circa), oltre al ter­raz­zo so­vra­stante di mq 88 circa per un to­tale di mq 90 + mq 88 x 1/5 = mq 108 cir­ca di superficie resi­den­ziale me­diata.

Detto immobile risulta iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Geno­va Sezione RIV Foglio 35 Mappale 1030 Subalterno 39 Zona Censuaria 4 Ca­tegoria A/4 Classe 5 Consistenza 6 vani Rendita Catastale Euro 449,32

PREZZO BASE: € 75.600,00

Aumento minimo Euro 1.000,00.

L’offerta di acquisto è irrevocabile e deve essere presentata, entro il 22 luglio 2019 ore 12.00, presso lo studio dello scri­vente professio­ni­sta de­le­gato , in Geno­va, Via XX Settem­bre n. 37/3A, previo appunta­mento te­lefonico al n. 010.530033.

Ciascun partecipante, per essere ammesso alla vendita, deve prestare cau­zione a garanzia dell’offerta, di importo pari al­meno al 10% del prez­zo offerto, non­ché un importo a titolo di anticipazione sulle spe­se di vendita presunte, salvo con­guaglio, dell’importo pari al 15% del prezzo offerto, secon­do la modalità in seguito indicata. Si precisa che, nei casi am­messi di versamento della cauzione e dell’anticipazio­ne del­le spese di vendita tramite bonifico bancario, lo stesso do­vrà esse­re ef­fettuato in modo tale che l’accredito delle som­me sul conto cor­rente della Procedura abbia luogo entro le ore 9.00 del giorno prece­dente l’u­dienza di vendita telema­tica.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Si precisa che il Tribunale non si avvale di mediatori e che nessun compenso per mediazione deve essere dato ad agenzie immobiliari.

Gli interessati all’acquisto possono visionare il compendio og­getto di ese­cuzione anche contattando il Custode, SO.VE.MO. SRL istituto Vendite Giudiziarie Tribu­nale di Genova , Corso Europa , n. 139 Genova (telefo­no 010.5299253, e-mail ge­no­va@sovemo.com).