RGE 189/2018

TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

PROCEDURA ESECUTIVA N. 189/2018 REG. ES. IMM.

VENDITA IMMOBILIARE IN MODALITA’ SINCRONA MISTA

I AVVISO DI VENDITA

La sottoscritta Avvocato Alessia Visdomini – con studio in Genova, Via Marcello Durazzo 1/9, mail alessiavisdomini@gmail.com; pec: avv.alessiavisdomini@legalpec.eu; tel. 010/8311321-8312375, professionista delegato nella procedura in epigrafe, vista l’ordinanza di delega alla vendita pronunziata dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Genova, Dott. Daniele Bianchi, in data 21 novembre 2018 ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c. avvisa che il giorno 31 maggio 2019 ore 15.30 presso il Tribunale di Genova (Palazzo di Giustizia, Piazza Portoria 1, piano III, Aula 46) avrà luogo la deliberazione sulle offerte, sia cartacee (ossia su supporto analogico) che telematiche, per la vendita senza incanto, con modalità telematica sincrona a partecipazione mista, e l’eventuale gara tra gli offerenti ai sensi dell’art. 571 ss c.p.c. dell’immobile pignorato.

LOTTO UNICO che consta di:

Appartamento sito in Comune di Genova – Via Priano civico 7 interno 18 e precisamente: collocata nel quartiere di Borzoli verso Sestri Ponente, l’unità residenziale interno 18 è posta al piano terzo (ultimo) del fabbricato identificato con il civico 7 di Via Priano. Superficie lorda appartamento: mq. 65; Identificativi catastali: al Catasto Fabbricati del Comune di Genova, Sez. BOR, foglio 70, mappale 29 sub 19, Zona Censuaria 2, categoria A/4, classe 4, consistenza 4.5 vani, rendita € 290.51;

Il bene di cui sopra risulta meglio descritti nella relazione di stima datata 6 agosto 2018 a firma del Geom. Jonny Antichi, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente avviso di vendita, anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri o pesi a qualsiasi titolo gravanti sull’immobile oggetto di vendita e di cui gli interessati hanno l’onere di prendere preliminare visione. La suddetta perizia è disponibile sul portale delle vendite pubbliche (https://portalevenditepubbliche.giustizia.it/pvp/) e sui siti internet www.astegiudiziarie.it., Cambio Casa e Genova Oggi Notizie.it, e sui siti gestiti dalla A. Manzoni & C. S.p.A. ossia www.immobiliare.it, www.entietribunali.it, www.genova.repubblica.it, nonchè presso il Custode SO.VE.MO. s.r.l. (Corso Europa 139 Genova – visitegenova@sovemo.com – immobiliare@sovemo.com).

PREZZO BASE: EURO 52.000,00

OFFERTA MINIMA AI SENSI DELL’ART. 572 COMMA 3 C.P.C.: € 39.000,00

Si precisa che non saranno considerate valide offerte inferiori di oltre un quarto a tale prezzo base e che le offerte valide inferiori al prezzo base saranno prese in considerazione solo se non vi siano altre offerte e se il delegato ritiene che ad una vendita successiva non si potrà ottenere un prezzo superiore. In presenza di più offerte, cartacee e/o telematiche, sia pari o superiori al prezzo base sia inferiori al prezzo base ma non di oltre un quarto, gli offerenti presenti online o personalmente saranno invitati, ai sensi dell’art. 573 c.p.c., ad una gara sull’offerta più alta.

IN CASO DI GARA L’AUMENTO MINIMO PER I RILANCI VIENE FISSATO IN € 500,00 (EURO CINQUECENTO/00).

Tra un’offerta e l’altra potrà trascorrere un tempo massimo di tre minuti.

La pubblicità, le modalità di presentazione delle domande e le condizioni di vendita e dell’eventuale incanto sono indicate nei regolamenti indicati nell’avviso di vendita.

Ai sensi dell’art. 570 c.p.c. si precisa altresì che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse.

Per ulteriori informazioni e per prendere visione degli immobili contattare il Custode giudiziario SO.VE.MO S.R.L. (Corso Europa 139, Genova, Tel. 010 5299252 – sito: www.sovemo.com / mail: visitegenova@sovemo.com).