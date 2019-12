RGE 171/2019

TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONE IMMOBILIARE R.G.E. N. 171/19

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Dott. Daniele Lippi avvisa che il giorno 28/01/2020 alle ore 13:00 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita senza incanto in modalità sincrona mista del seguente bene:

LOTTO UNICO:

Piena proprietà dell’immobile ad uso principale di attività officina-laboratorio artigianale, con annessi due locali ad uso ufficio, due locali adibiti a magazzino e deposito con annesso bagno, oltre ad un ulteriore servizio igienico con antibagno distaccato, sito nel Comune di Genova (GE), Via Pietro Cassanello 49R (parte del civ. 53 della stessa Via). L’unità immobiliare è ubicata al piano terra del fabbricato distribuito su di un unico livello sopra terra per la porzione centrale adibito a laboratorio, su livello rialzato per le porzioni laterali adibite ad ufficio a sud e a magazzino/deposito a nord. La copertura piana, ad un solo livello, è un lastrico solare calpestabile, rivestito in piastrelle esagonali in cemento e occupato da una tettoia in lastre ondulate in eternit con struttura costituita da montanti e travetti in ferro verniciato in corrispondenza di tutti i locali sottostanti, ad eccetto dei due locali adibiti ad ufficio, in corrispondenza dei quali il lastrico solare è pavimentato con piastrelle in cemento rettangolari ed è privo della copertura di cui sopra. La copertura è raggiungibile tramite una scala esterna a rampa unica in muratura con accesso dalla corte interna. Attualmente l’unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del Comune di Genova (GE) con i seguenti dati identificativi e di classamento: Sez. PEG, Foglio 43, Mappale 297, Sub. 1, Zona Censuaria 1A, Categoria C/3, Classe 5, Consistenza mq 182, Sup. Catastale Totale mq 217, Rendita Catastale € 460,58.

PREZZO BASE: EURO 84.000,00.

SARANNO COMUNQUE RITENUTE VALIDE, AL FINE DI PARTECIPARE ALLA GARA, OFFERTE NON INFERIORI AD EURO 63.000,00.

Cauzione 10% del prezzo offerto con assegno circolare N.T. o vaglia postale intestato a “Esecuzione Immobiliare R.G.E. N. 171/19” allegato all’offerta. Offerta minima in aumento Euro 1.000,00.

Le offerte cartacee, in busta chiusa ed in bollo da € 16, dovranno essere presentate presso la studio del delegato, sito in Genova, Via Mylius 7/2, entro le ore 12:00 del giorno 27/01/2020.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo modalità e termini meglio descritti nell’avviso di vendita. Per dettagliata descrizione del lotto, stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, vincoli ed abitabilità, nonché modalità presentazione offerte cartacee e telematiche, consultare perizia ed avviso di vendita pubblicati sul portale delle vendite pubbliche, sul sito del Tribunale di Genova, nonché sui siti www.astegiudiziarie.it, www.immobiliare.it, www.entietribunali, www.genova.repubblica.it, www.cambiocasa.it e www.ogginotizie.it.

Per informazioni e per visitare l’immobile contattare il Custode So.Ve.Mo Srl al n. 010/5299252.