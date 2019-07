TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI RGE 169/2018

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Dott.ssa Monica Marchese con studio in Genova Via Granello 3/19, avvisa che il giorno 27/09/2019 alle ore 14:00 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO composto da beni n°5:

BENE N° 1 – APPARTAMENTO UBICATO A GENOVA (GE) – VIA PADRINO 3

Appartamento a p.t. rialzato in edificio indipendente a due piani da terra a tetto con annesso circostante giardino. All’alloggio si accede attraverso il vano-scala che conduce al piano superiore, o attraverso una porta finestra collocata sul balcone a L a livello del giardino. E’ costituito da un ampio soggiorno che comunica direttamente con la cucina, una camera posta sul fronte retrostante, un ampio bagno e una piccola lavanderia. Sono compresi pure due contigui ripostigli fuori perimetro con accesso dal giardino e un locale caldaia al piano fondi.

Identificato al catasto Fabbricati – Fg. 73, Part. 881, Sub. 1, Zc. 3, Categoria A/4, Classe 3, Consistenza 6 vani

BENE N° 2 – APPARTAMENTO UBICATO A GENOVA (GE) – VIA PADRINO 3

Appartamento a p.primo e sottotetto in edificio indipendente a due piani da terra a tetto, costituito da ingresso, soggiorno con annessa cucina, tre camere, un bagno, una balconata a forma di L, e un locale di sgombero nel sottotetto illuminato da una finestra raso falda, cui si accede attraverso una botola a soffitto con scala retrattile.

Identificato al catasto Fabbricati – Fg. 73, Part. 881, Sub. 2, Zc. 3, Categoria A4

BENE N° 3 – GARAGE UBICATO A GENOVA (GE) – VIA PADRINO 3

Locale box in fabbricato autonomo con accesso dal giardino e antistante tettoia.

Identificato al catasto Fabbricati – Fg. 73, Part. 339, Zc. 3, Categoria C6

BENE N° 4 – AREA URBANA UBICATA A GENOVA (GE) – VIA PADRINO

Sedime di strada di accesso alla proprietaà di cui sopra, della superficie di circa 55 mq

Identificato al catasto Fabbricati – Fg. 73, Part. 817, Categoria F1

BENE N° 5 – AREA URBANA UBICATA A GENOVA (GE) – VIA PADRINO

Sedime di strada a forma di “elle”, prosecuzione del mapp.817, per l’accesso alla proprietaà di cui sopra.

Identificato al catasto Fabbricati – Fg. 73, Part. 818, Categoria F1

PREZZO BASE: EURO 233.685,00

SARANNO COMUNQUE RITENUTE VALIDE, AL FINE DI PARTECIPARE ALLA GARA, OFFERTE NON INFERIORI AD EURO 175.263,75

RILANCIO MINIMO IN CASO DI GARA: € 1.000,00

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa che dovrà essere consegnata direttamente dall’interessato, o da un suo delegato, presso lo studio del Professionista Delegato entro le ore 12,00 del 26/09/2019, previo appuntamento telefonico allo 010/580455.

All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile o vaglia postale, intestato al “Tribunale di Genova – RGE 169/18″, di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto ed un altro di un importo pari al 15% del prezzo offerto da imputarsi al titolo di fondo spese ;escluso ogni pagamento in forma telematica. Il mancato deposito cauzionale nel rispetto delle forme e dei termini indicati, preclude la partecipazione all’asta.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e vincoli nonché modalità presentazione offerte cartacee e telematiche, consultare avviso di vendita e perizie pubblicate a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet (https://pvp.giustizia.it/pvp/it/homepage.page), e sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.ogginotizie.it; www.immobiliare.it; www.entietribunali.it; www.genova.repubblica.it.

Per la visita dell’immobile e per ogni ulteriore informazione contattare il Custode giudiziario So.Ve.Mo. S.r.l. 010/5299253.