RGE 126/2012 – lotto due

TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI RGE 126/2012

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Avv. Cristina Carena con studio in Genova Via XII Ottobre 10/13, avvisa che il giorno 23 maggio 2019 alle ore 17:00 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO DUE:

piena proprietà di terreni agricoli nel Comune di Leivi (GE), Fraz. Buscaine, così censiti al NCT del predetto Comune:

– F. 1, map. 140, qualità semin. irrig, cl. 3, sup. cat. 610, RA € 2.36, RD € 2.05; coerenze: da nord, in senso orario, Rio Grabogna, mapp. 142, 143, 141, 146, 139;

– F. 1, map. 141, qualità bosco ceduo, cl. u, sup. cat. 1590, RA € 0.41, RD € 1.15; coerenze: da nord, in senso orario, mapp. 140, 142, 143, 145, 149, 146.

PREZZO BASE: € 2.795,93

SARANNO COMUNQUE RITENUTE VALIDE, AL FINE DI PARTECIPARE ALLA GARA, OFFERTE NON INFERIORI AD EURO 2.096,95 PARI AL 75% DEL PREZZO BASE.

IN CASO DI GARA FRA GLI OFFERENTI: RILANCIO MINIMO € 300,00.

Le offerte di acquisto, per ciascun lotto, dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo studio del professionista delegato, Avv. Cristina Carena, in Genova Via XII Ottobre 10/13 (tel. 010/541263) entro le ore 12.00 del giorno 22/05/2019.

All’offerta dovrà essere allegato:

Assegno circolare non trasferibile intestato a “Esec. Imm. R.E. 126/12”, per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto da parte dell’acquirente;

Assegno circolare non trasferibile intestato a “Esec. Imm. R.E. 126/12”, per un importo pari al 15% del prezzo offerto, a titolo di anticipazione sulle spese.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Le relazioni di stima sono disponibili sui siti internet https://portalevenditepubbliche.giustizia.it/pvp, https://www.ogginotizie.it/edizioni/genova-oggi-notizie/, e www.astegiudiziarie.it, nonché presso lo studio del delegato alla vendita.

Per le richieste di visita del bene rivolgersi al Custode Giudiziario, Sovemo Srl, con sede in Genova Corso Europa 139 (tel. 0105299253 – email: immobiliare@sovemo.com), anche tramite il portale delle vendite pubbliche.

Maggiori informazioni posso essere reperite anche presso lo studio del professionista delegato.

Il Tribunale di Genova non si avvale di mediatori e nessun compenso per mediazione deve essere dato ad agenzie immobiliari.