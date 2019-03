RGE 121/2018

TRIBUNALE DI GENOVA

Esecuzione immobiliare n. 121/2018 R.G.E.

I° AVVISO DI VENDITA

il giorno 16/05/2019 alle ore 17:00 presso il Tribunale di Genova, aula 46 piano terzo si procederà alla vendita telematica sincrona mista senza incanto della piena proprietà dei seguenti lotti:

Lotto Unico composto da:

Piena proprietà del 100% consistente nell’unità immobiliare ad uso civile abitazione sita in Comune di Tiglieto (Ge), Via di Francia civico n.18 ( ex Case Sparse Montecalvo 48), posto ai piani terzo fuori terra e sottotetto, con poggiolo, terrazzo antistante e accesso indipendente, oltre a comproprietà condominiale del 50% su terreno graffato al mappale 721 Fg. 5 ( ex mappale 284 fg. 5 su cui fu edificato l’edificio. L’immobile é composto da: ingresso/soggiorno, tre cmere di cui una con poggiolo, bagno, cucina, terrazzo al piano, sottotetto che si estende per tutto lo sviluppo dell’unità immobiliare ed è in parte abitabile ed in parte uso locale di sgombero. Il sottotetto è collegato da scala interna di legno presente nel soggiorno.

DATI CATATSTALI: Comune di Tiglieto (GE) – Sez. —- foglio 5, particella 721, sub. 5 , z.c. —, Categoria A/3 – classe 2 – Vani catastali 6,5 – superficie catastale 163 mq. R.C. Euro 604,25 . Classe energetica: D.

Termine di presentazione offerte entro le ore 12:00 del giorno precedente la vendita.

I beni di cui sopra sono meglio descritti nella relazione di stima datata 15.04.2018 dell’ arch. Lucia

Di Summa pubblicata sui siti internet: www.astegiudiziarie.it, www.cambiocasa.it, www.genova.ogginotizie.it, www.immobiliare.it, www.entietribunali.it, www.genova.repubblica.it, nonché sul Portale delle vendite pubbliche all’indirizzo https://portalevenditepubbliche.giustizia.it nella sezione del Tribunale di Genova, che l’offerente ha l’onere di consultare ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sul bene stesso.

Si precisa che il Tribunale di Genova non si avvale di mediatori e che nessun compenso per mediazione deve essere dato ad agenzie immobiliari.

Per visite all’immobile occorre inoltrare richiesta tramite il Portale delle vendite pubbliche all’I.V.G. SOVEMO di Genova (010/5299253).

Il Professionista Delegato

Dott. Annamaria Roggiolani