TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI RGE 111/2018

AVVISO DI VENDITA

Il delegato DOTT.SSA ALESSANDRA ROMANENGO con studioin Chiavari, Piazza N.S. dell’Orto 29/11 – tel. 0185303418 e fax n. 0185324362, avvisa che il giorno 23 luglio 2019 ore 14,30 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

Descrizione del lotto: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 relativamente a locale box in Chiavari, Località Bacezza Case Sparse 14B mq. 30,64 (N.C.E.U del comune di Chiavari foglio 8, mappale 860, subalterno 15, categoria C6, classe 4, superficie catastale mq. 27, R.C. € 238,45) Stato di occupazione: occupato dall’esecutato.

PREZZO BASE: EURO 55.000,00

Le offerte di acquisto in bollo Euro 16,00 dovranno essere presentate in busta chiusa, presso lo studio del Delegato in Chiavari, Piazza N.S. dell’Orto n. 29/11, previo appuntamento telefonico dal lunedì al venerdì (ore 9,00 – 12,00) e comunque entro le ore 12,00 di lunedì 23 luglio 2019.

All’offerta dovrà essere allegato un assegno bancario circolare non trasferibile intestato a “Procedura esecutiva n. 111/2018” per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Della vendita senza incanto sarà data pubblica notizia, con spese a carico del creditore procedente ed almeno quarantacinque giorni prima mediante:

– pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche;

– pubblicità sui siti internet www.astegiudiziarie.it, CAMBIOCASA.it, GENOVAOGGINOTIZIE.it www.immobiliare.it, www.entietribunali.it e www.genova.repubblica.it.

Le visite dell’immobile possono essere prenotate direttamente dal portale delle vendite pubbliche ai seguenti indirizzi: https//pvp.giustizia.it; https//venditepubbliche.giustizia.it; http//portelevenditepubbliche.giustizia.it.; resta possibile, comunque, sia per maggiori informazioni che per concordare le visite all’immobile in vendita contattare il Custode giudiziario So.Ve.Mo. Srl