RGE 1019/2015

TRIBUNALE DI GENOVA

Esecuzione n. 1019/2015 Reg. Es. Imm.

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE

TELEMATICA SINCRONA A PARTECIPAZIONE MISTA

AI SENSI DEGLI ARTT. 490 570 E 591 BIS CPC

Il delegato Avv. Andrea Rivellini, con studio in Genova, Via Ceccardi 4/19 (tel. 0105705891 – e-mail a.rivellini@studiorivellini.it, avvisa che il giorno 28 novembre 2019 alle ore 15,30 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, postazione B, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

intera proprietà dell’immobile facente parte del fabbricato di civile abitazione sito nel Comune di Genova, zona centro storico, quartiere della Maddalena posto dietro il bacino del Porto Antico, in zona ZTL a traffico limitato, in Vico dei Droghieri civ. 2 distinto dall’interno 1, posto al primo piano.

L’immobile risulta censito al N.C.E.U. di Genova con i seguenti identificativi:

sez. GEA, foglio 94, mappale 429, sub 19, ZC 1A, cat. A5 classe 7 consistenza vani 4,5 superficie catastale mq. 49 – rendita euro 232,41.

PREZZO BASE: EURO 30.000,00

SARANNO COMUNQUE RITENUTE VALIDE, AL FINE DI PARTECIPARE ALLA GARA, OFFERTE NON INFERIORI AD EURO 22.500,00

L’offerta di acquisto con apposta marca da bollo da euro 16,00 è irrevocabile e deve essere presentata entro le ore 12 del giorno lavorativo precedente la vendita presso lo studio del Delegato Avv. Andrea Rivellini in Via Ceccardi 4/19, previo appuntamento telefonico allo 0105705891.

L’offerente dovrà versare anticipatamente una somma pari almeno al 10% del prezzo offerto a titolo di cauzione esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente Ubi Banca S.p.A. intestato al Tribunale di Genova al seguente IBAN IT55W0311101401000000002097 .

Onde consentire il corretto accredito della cauzione sul suddetto conto, il bonifico con causale “Tribunale di Genova RGE n. 1019/15 cauzione euro _______” dovrà essere effettuato in tempo utile per risultare accreditato sul conto corrente intestato alla procedura allo scadere del termine ultimo per la presentazione delle offerte ossia entro il giorno precedente l’udienza fissata per la vendita telematica.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e vincoli nonché modalità presentazione offerte cartacee e telematiche, consultare avviso di vendita e perizie pubblicate a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet (https://pvp.giustizia.it/pvp/it/homepage.page), e sui siti internet www.astegiudiziarie.it, Cambiocasa.it, Genova.oggi.notizie.it e sui siti gestiti dalla A. Manzoni & C. S.p.A., ossia www.immobiliare.it , www.entietribunali.it, www.genova.repubblica.it

Per informazioni contattare il Delegato Avv. Andrea Rivellini al n. 0105705891 o all’indirizzo e-mail segreteria@studiorivellini.it. e per concordare la visita dell’immobile contattare il custode SO.VE.MO al n. 010/5299253